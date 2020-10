Assim como toda edição, a Record TV faz um mistério para saber de fato quem são os 20 participantes da vez. No entanto, o reality já começou e já está fono no feno. Mas, antes de chegar a grande final, queremos saber. Quem é a musa da edição? Você pode votar na Enquete A Fazenda 12 e escolher a peoa favorita.

Enquete A Fazenda 12: quem é a musa da edição? Jojo Toddynho

Jakelyne Oliveira

Luiza Ambiel

Victoria Villarim

Carol Narizinho

MC Mirella

Stéfani Bays

Tays Reis

Lidi Lisboa

Raissa Barbosa Ver resultados

Jojo Toddynho – Enquete A Fazenda 12

Jojo Todynho em A Fazenda 2020 (Foto: Reprodução/ Instagram)Jojo Todynho, de 23 anos, intérprete do hit “Que Tiro Foi Esse?”, é a principal aposta da produção para o programa. A funkeira ficou famosa após estrelar com Anitta o clipe “Vai Malandra” em 2017. Logo depois, ela começou a fazer sucesso nas redes socais e conquistou o humor de famosos, como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Simone e Simaria. Mas, foi no clipe que ela ficou realmente conhecida pelo público.

Quem deve vencer a Enquete A Fazenda 12?

Jakelyne Oliveira

Jakelyne Oliveira em A Fazenda 2020 (Foto: Reprodução/ Record TV)Ex-miss Brasil Jakelyne Oliveira é outra grande aposta para garantir o posto de musa de na Enquete A Fazenda 12. Antes de mais nada, ela que está de romance com o sertanejo Mariano (da dupla com Munhoz), se tornou um dos assuntos mais comentados do país na estreia de A Fazenda 12. Fãs, compararam a semelhança da ex-miss Brasil com a atriz Bruna Marquezine e a ex-BBB Manu Gavassi. A internet também viu semelhanças com a atriz Agatha Moreira.

Luiza Ambiel – Enquete A Fazenda 12

Luiza Ambiel (Foto: Reprodução/Instagram)

A atriz e jornalista Luiza Ambiel, de 48 anos, ficou famosa como “Musa da Banheira do Gugu”. Com um micro biquíni, ela tentava impedir que os artistas pontuassem caçando sabonetes mergulhados na banheira. Apesar disso, em A Fazenda 12, a peoa já envolveu em diversas tretas. Seja como for, Luiza é um dos nomes mais comentados da edição, ou seja, com certeza tem os seus pretendentes aqui fora. Victória Villarim Victória Villarim está em A Fazenda 2020 (Foto: Reprodução)Victória Villarim, de 28 anos, foi a primeira participante de A Fazenda 12 a ter o nome revelado no aplicativo TikTok. Além de modelo, a paulista é bailarina e influenciadora digital. Alpem disso, ela ambém ficou conhecida por ser ex-noiva do cantor Eduardo Costa. Apesar disso, a peoa já recebeu declaração até de Mates Carrieri. Ele disse para a bailarina que ela é a única pessoa com quem se envolveria amorosamente na casa. “A única com que eu ficaria aqui é você”, disse Mateus. Sem reação imediata, Victória deu abraço no peão de A Fazenda 12. Jojo Todynho que estava perto, não entendeu a conversa dos colegas de confinamento. Por sua vez, Mateus explicou: “Me declarei para a Vick agora”. Carol Narizinho – Enquete A Fazenda 12 Carol Narizinho é a fazendeira da semana (Foto: Reprodução)Carol Narizinho, de 30 anos, não é estreante no mundo dos realities, a ex-panicat já participou de outro programa de competição da Record TV, o Power Couple Brasil. Contudo, a ex-assistente de palco do extinto Pânico, vai tentar conquistar o título inédito para a classe “ex-panicats”. Mas, seja como for, a peoa vai brigar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Aliás, a gata surpreendeu a todos e conquistou o tão sonhado chapéu de fazendeiro da semana. Ou seja, de fato ela pode ser considerada a muda da edição. MC Mirella MC Mirella em A Fazenda 2020 (Foto: Reprodução/ Instagram)A funkeira MC Mirella, de apenas 22 anos tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram. Seguindo os passos de Jojo Todynho, ela acabou de emplacar mais um hit, mesmo estando confinada. Como estratégia, sua equipe divulgou o novo single da cantora, intitulado: ‘Bem Plena’. Apesar disso, MC Mirella também já coleciona algumas tretas em A Fazenda 12. Dessa forma, a mais recente, foi com a atriz Lidi Lisboa. As duas se estranharam logo depois da última eliminação do reality. Stéfani Bays Stefany Bays foi uma das participantes mais polêmicas do “De Férias com o Ex Brasil” (Reprodução/Instagram)Ela ficou conhecida por participar do reality da MTV ‘De Férias Com o Ex’. Entretanto, logo no primeiro dia em A Fazenda 12, rolou um desentendimento entre ela, e o participante Lipe Ribeiro. A desavença entre os dois existe muito antes de entrarem na sede de A Fazenda 12. No entanto, mais recentemente, ela rolou um stress entre ela e Tays Reis, que também disputa a preferência de musa. Tays Reis – Enquete A Fazenda 12

Tays Reis em A Fazenda 2020 (Foto: Reprodução/ Instagram)Tays Reis, de 25 anos, está confirmada no elenco de A Fazenda 12 na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A cantora ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’ se tornar um hit nacional. No Carnaval de 2016, surpreendentemente, foi eleita a música da festa. O sucesso projetou Tays para todo o país.

Contudo, com o sucesso do reality, no Instagram a famosa já conta com 300 mil seguidores. Aliás, na última festa do programa, a peoa protagonizou o maior beijão com o cantor Biel. Ao que tudo indica, esses dois estavam só esperando a próxima festa rolar para engatar de vez o romance. Fora isso, ela também é uma forte candidata a posto de musa do reality na Enquete A Fazenda 12.

Lidi Lisboa

A atriz paranaense Lidi Lisboa, de 36 anos, também é uma candidata à musa na Enquete A Fazenda 12. Ela, inclusive ressurgiu da roça ao ser a menos votado para sair. Dentre os sucesso na carreira, a peoa já protagonista da novela ‘Jezabel’, da Record TV, e já fez mais de 15 trabalhos na televisão. Ao todo, já somam 17 anos de carreira. No reality rural, Lidi é considerada a mais reservada. Entretanto, o público pode se surpreender.

Raissa Barbosa

Raissa Barbosa em A Fazenda 12 (Foto: Reprodução)Raissa Barbosa foi uma das participantes que causou logo na chegada ao reality show. A modelo ficou conhecida como “a amante do meu ex” após a funkeira MC Mirella dizer que não queria cumprimentá-la por ter tido uma caso com seu ex-namorado. Mas, não foi só isso.

Vote também na Enquete A Fazenda 12: quem deve vencer o reality?

Logo na primeira formação da roça, a influenciadora se envolveu em mais barraco que marcou a edição. Depois de ser a mais votada na casa, a peoa se irritou e até jogou água em alguns peões. Um deles, inclusive, foi o cantor Biel. No entanto, a peoa tem grandes chances de vencer