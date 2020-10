No reality da Record TV tudo pode acontecer. Desde brigas, ataques de fúria e muito mais. No entanto, alguns participantes podem estar com uma imagem ruim, como de debochado no jogo. Dito isso, queremos saber, afinal, quem é o peõa que mais faz deboche no programa? Vote na Enquete A Fazenda 12 e escolha um participante.

Enquete A Fazenda 12: quem é o maior debochado do reality? Biel

Mirella

Jojo

Lidi

Juliano

Lipe

Lucas

Mariano

Jakelyne

Mateus

Stéfani

Tays

Victória

Raissa Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 12: Jojo Todynho já chamou Biel de ‘debochado’

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Durante um episódio em A Fazenda 12, Jojo surtou com Biel, tudo porque o funkeiro fez uma de desentendido na hora dos afazeres da casa. Sem papas na língua, a cantora chegou aos berros. Primeiro, ela começou dizendo sobre as obrigações. ”Você, psiu! Vai fazer sua função que eu falei pra você fazer ontem. Tá no SPA?”, questionou, já com raiva do peões com corpo mole, Biel e Lucas Cartolouco (já eliminado).

Em seguida, Biel disse, ao tentar se defender da gritaria. “Por que? O que foi?”. Mas, pelo visto não adiantou. “O que foi é o caralh*. Tá no circo, p*rra? O que que foi é o olho da minha b*ceta. E agora, Gabriel? Você debocha com os outros, mas comigo não. Você faz graça com os outros, comigo não. Não fica de deboche não. Vai tomar no seu c*”, disse Jojo antes deixar Biel falando sozinho.

JOJO: “tá no spa? Tá no spa? É e isso aí mesmo, FODASSE” 🗣🗣🗣 https://t.co/kYlZLewVCi — vini (@vinituitaa) September 27, 2020

Vote tambén na Enquete A Fazenda 12

MC Mirella é debochada?

Na noite de domingo (25), MC Mirella e Lidi Lisboa travaram uma discussão que deixou o clima da sede bastante pesado. No entanto, após causar mais uma punição coletiva, a atriz Lidi Lisboa teria se incomodado com a funkeira, afinal, eles já causaram muitos punições em pouco tempo. Mesmo assim, a casa toda ficará sem água encanada por 48 horas.

Na área interna da sede, Lidi se incomodou pelo fato de uma só pessoa ter provocado punição e todos sofrerem as consequências. Mirella tentou justificar, dizendo: “Eu estava com duas calcinhas, uma molhada e uma seca e só troquei o protetor diário [sic]. Se eles [produção] contaram como punição, aí já não é problema meu.”

Sem paciência, Lidi surpreendentemente começou a gritar e sobrou até para a mãe da cantora. “Você é uma mimada, babaca, ardilosa, vai para a puta que te pariu. Sua vaca!”, disparou. Mirella, então, se aproximou da rival e rebateu seus gritos “Sai de perto de mim”, pediu Lisboa. Ainda assim, ela continuou: “Mimada! Eu não te suporto desde o dia que eu cheguei aqui, e olha que eu tentei!”. Logo depois, Mirella ironizou a revelação da concorrente. “Ah, mas é mesmo? Bom saber, querida!”

A treta durou alguns minutos e com ataques e palavras, Mirella ficou seguindo a pea na intenção de continuar a discussão. Lidi tentava sair de perto, esquivar, mas a funkeira seguia a atriz, com sua paleta de maquiagem.

Enquete A Fazenda 12: quem é o mais debochado do reality?

Victória Villarim, está se revelando um outro lado que no início do programa não aparecia. Após a eliminação de Luiza Ambiel, a bailarina colocou as asinhas para fora e em pouco tempo, já mostrou um lado que alguns diriam debochado. Na semana passada, a modelo fez um comentário sobre a ex-Musa do Bumbum, Raissa Barbosa. Ao lado de Biel, Mirella e Juliano Ceglia, a peoa revelou que não conseguiria mais pronunciar o nome de ‘Raissa’, e então rotulou a participante de: ‘a estranha’, ‘a coisa’, ‘o negócio’ e ‘a maluca’, em tom parecido como um deboche, rindo.

O jornalista Juliano Ceglia, já protagonizou várias cenas na sede imitando alguma fala de Jojo Todynho. Durante uma conversa na área externa, ele, Mirella, Biel e Vic conversavam mais uma vez sobre o que pode acontecer durante a formação da roça de terça. No entanto, eles também combinaram de criar um adereço especial para a grande noite. Como forma de união, eles planejam ir com penas de gansos, que Victória encontrou o chão.

“Nossa, a gente vai causar”, disse Juliano, rindo. Em seguida, Victória disse: “Já que é pra causar, vamos causei”. Logo em seguida, o fazendeiro disparou: “Neguinho vai pensar que é deboche… deboche nada, cada um faz o que quer.”