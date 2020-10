Enquete A Fazenda 12: quem é o maior jogador da edição? Vote!

A Fazenda 12 completou um mês no ar e ainda conta com 16 participantes. O público do reality show já eliminou 4 concorrentes e a nova roça da temporada se aproxima. Entre os peões que restaram no programa, quem é o maior jogador? Vote na enquete de A Fazenda 12:

Enquete A Fazenda 12: quem é o maior jogador da edição?

Enquete A Fazenda 12: quem é o maior jogador? Jojo

Biel

Victória

Mariano

Mirella

Carol Narizinho

Lucas

Stéfani

Lipe

Jakelyne

Tays

Raissa

Mateus

Luiza

Juliano

Lidi Ver resultados

A dona do hit “Que tiro foi esse?” não sai da boca do público e da edição do programa. Um dos nomes mais badalados da temporada, a peoa foi a participante mais votada da quarta roça de A Fazenda 12.

Biel – Enquete A Fazenda 12

Biel é um dos participantes mais polêmicos do reality show rural. Recentemente o funkeiro se envolveu em uma confusão durante a festa ‘#TBT’ e parte do público do programa pediu a expulsão do cantor.

A modelo, dançarina e influenciadora digital foi a primeira participante da edição a ter o nome anunciado na plataforma TikTok.

Ao lado de Munhoz, Mariano é dono do hit “Camaro amarelo”. No reality show rural, o sertanejo engatou um romance com Jakelyne Oliveira. Vote na enquete A Fazenda 2020.

Assim como Biel, a funkeira têm polêmicas fora da casa. Desde a estreia de Mirella no reality, alguns internautas apontaram que sua participação em A Fazenda é em busca de melhorar sua imagem.

Carol não é estreante no mundo dos realities, ex-panicat e influenciadora digital, Carol já participou do Power Couple Brasil, também da Record TV.

Lucas Maciel – Enquete A Fazenda 2020

Lucas Maciel é conhecido como Lucas Selfie por causa de seu quadro no programa Pânico. O apresentador se aproximava de pessoas na rua e fingia tirar uma selfie.

A influenciadora digital já arrumou algumas brigas no confinamento. A maquiadora de 25 anos ficou conhecida ao participar de uma temporada do reality show da MTV, De férias com o ex.