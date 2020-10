Enquete A Fazenda 12: quem é o maior jogador do reality?

A Fazenda 2020, comandada por Marcos Mion, está dando o que falar entre público e crítica especializada. Com quase dois meses no ar, o reality show que começou com 20 famosos confinados, já eliminou seis nomes com a ajuda do público. Mas, afinal, quem é o melhor jogador da décima segunda temporada do confinamento rural até aqui? Vote na enquete A Fazenda 12:

Enquete A Fazenda 2020: quem é o maior jogador do reality? Raissa

Lidi

Tays

Mariano

Jojo Toddynho

Lucas Selfie

Mirella

Biel

Jakelyne

Mateus

Juliano

Victória

Lipe

Stéfani Ver resultados

A atração que tem direção de Fernando Viudez e direção-geral de Rodrigo Carelli ganhou seus primeiros contornos de jogadas com Juliano Ceglia. Isso porque, o jornalista esportivo se uniu a Biel e a boa parcela dos homens da casa para chegar em peso na primeira formação da roça. Juntos, eles conseguiram distribuir 8 votos em Raissa Barbosa, que surtou após a votação.

Outro nome que pareceu no confinamento por conta da jogada é Lucas Selfie. Na semana de estreia de A Fazenda 2020, o famoso trouxe Luiza Ambiel de volta a uma atividade valendo prêmios. Na ocasião, ela havia sido tirada do game por Biel, então rival. No entanto, duas semanas depois, os dois ficaram amigos e se uniram.

Stéfani Bays também tem chamado a atenção do público por conta do seu único alvo nas cinco primeiras formações de roça. Em todas essas ocasiões, a ex-De Férias com o Ex votou em Biel, alegando não enxergar verdade no peão e não ir com a cara do mesmo no jogo. O intérprete de Química, por outro lado, passou a confrontar a peoa somente um mês depois da estreia do confinamento.

Enquete A Fazenda 12: Jogadas que não deram certo

Não é só de jogadores que A Fazenda 2020 é feita. Alguns confinados bem que tentaram, mas o tiro acabou saindo pela culatra. Por exemplo, Rodrigo Moraes, terceiro eliminado da temporada. O modelo foi à roça por indicação da então fazendeira, Carol Narizinho.

Antes, é preciso destacar que Moraes foi fazendeiro e indicou a ex-panicat à berlinda. A peoa acabou vencendo a prova do fazendeiro e retornou com imunidade e o poder de indicar um concorrente para a zona de risco. Rodrigo disputou a prova com Biel e Juliano Ceglia, que acabou levando a melhor. Em roça, o peão recebeu a menor quantidade de votos e foi eliminado de A Fazenda 2020.

Na semana passada, Luiza Ambiel foi à roça após se aliar a Biel e abandonar as meninas. A peoa teve a atitude logo após o funkeiro retornar da sua terceira berlinda seguida. Para se aproximar do intérprete de Química, a ex-Banheira do Gugu entregou que Mariano e Jakelyne Oliveira haviam fofocado sobre ele enquanto estava no campo de eliminação.

Na semana seguinte de A Fazenda 2020, a peoa foi indicada à Roça pelo próprio Mariano, que conseguiu o chapéu de fazendeiro. Ela, no entanto, acabou sendo eliminada do reality com pouco mais de 11% dos votos em berlinda com Mateus Carrieri e MC Mirella.