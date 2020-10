O reality show A Fazenda 2020 está pegando fogo e rendendo inúmeros adjetivos aos peões. Primeiramente, ‘falso’ é uma das palavras mais usadas dentro do confinamento. Isso porque, em manobras escancaradas no jogo, tanto o público como os participantes acabam nomeado alguns famosos com o adjetivo nada amigável. Vote na enquete A Fazenda 12:

Enquete A Fazenda 12: quem é o mais fake do reality? Jojo

Biel

Lidi

Raissa

Luiza

Mateus

Raissa

Lucas

Lipe

Mariano

Jake

Tays

Mirella

Carol

Victória

Juliano

Cartolouco

JP

Fernando Ver resultados

Enquete A Fazenda 12: afinal, quem é o mais fake do reality?

Biel, Luiza Ambiel, Mateus Carrieri entre outros participantes já receberam o adjetivo de ‘fake do reality’. Em conversa com alguns peões, Jojo Todynho destacou que o intérprete de Química tem um caráter duvidoso. “Ele é ardiloso. As pessoas não veem, mas ele é. Hoje ele deu a certeza. Ele só quis responder na votação porque estava ao vivo. Eu chamei ele de c*zão e ele calou a boca porque ele sabe que tá errado. Hoje pra mim é como se não tivesse ele. O que passou na vida dele não me cabe. Não cabe a mim, nem cabe a ninguém. Mas às vezes, a gente cai do cavalo pra ter a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Mas muitas vezes você não se torna. Tem pessoas que são mau-caráter – e vão morrer mau-caráter”, disparou.

Eliminados mandam a real

Toda semana, os eliminados de A Fazenda 2020 participam do programa Hora do Faro, apresentado por Rodrigo Faro aos domingos na Record TV. Na tração dominical, os peões que já perderam a chance de embolsar o prêmio de R$ 1,5 milhão, definem seus antigos concorrentes.

Em sua participação, por exemplo, Rodrigo Moraes não poupou críticas a Mateus Carrieri e o chamou de falso. “Eu já esperava que as pessoas falassem alguma coisa na minha frente e outra por trás. Mas eu sinto falsidade nele”, disparou o modelo. A confusão entre os dois começou pelo fato de Carrieri apoiar e salvar Jojo Todynho no resta um, ao invés de salvar sua trupe de amigos.

Rodrigo também criticou Luiza Ambiel e Lucas Maciel. “Ele manipula de um jeito muito sutil, porque ele não falta com a verdade. Ele vai muito longe. Já ela é uma boa articuladora de opiniões”, opinou o famoso, eliminado do reality show em Roça contra Raissa Barbosa e Biel.

Cartolouco solta o verbo – Enquete A Fazenda 12

Eliminado em roça contra Jojo Todynho e Biel, Lucas Strabko, o Cartolouco, criticou fortemente Luiza Ambiel. No reality, o ex-Globo dizia que amava a ex-Banheira do Gugu e até deu investida na peoa. Os dois chegaram a trocar selinhos na semana passada, antes dele ser eliminado do jogo.

“Luiza Ambiel foi muito falsa e fofoqueira, preferi deixar a Lidi que fez meu bolo de aniversário. Estou longe dos meus pais há dois anos e sentia falta desse carinho. Mas não posso negar que senti vontade de dar um beijo de língua nela (Luiza)”, disse Cartolouco.

Tays em guerra com as meninas

Tays Reys foi classificada como falsa por MC Mirella durante a dinâmica Ferra peão, realizada na última segunda-feira (12). “Não ajudou na Baia, ficou encostada, ajudou quem ela quis. Inclusive você tinha uma proximidade comigo, e você fez o que fez por falsidade. Você é por conveniência”, disparou.

Em suma, Tays se afastou das meninas e se juntou aos peões como Biel e Juliano Ceglia. A peoa também se aproximou de Lidi Lisboa. Em uma discussão, Stéfani Bays declarou que a peoa vivia forçando amizade quando ela não queria. A intérprete de Metralhadora, no entanto, disse que sempre tenta ser amistosa até com quem não conhece, por ser da sua natureza.

Vote na Enquete A Fazenda 12!