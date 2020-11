R$ 1,5 milhão está em jogo em A Fazenda 2020 e para abocanhá-lo, os peões restantes no jogo são capazes de quase tudo. Inclusive, protagonizar momentos ‘falsiane’. Além disso, vale de estratégias elaboradas, alianças escolhidas e muito diálogo para se manter longe da roça. Enquete A Fazenda 12: Quem é o mais falsiane do jogo? Vote:

Primeiramente, em A Fazenda 12 vários momentos duvidosos causaram intrigas entre os peões. Biel, por exemplo, se aliou a Juliano Ceglia, já eliminado do jogo, para combinar e votar em Raissa Barbosa. Os dois convocaram outros homens que estavam na casa à época e, juntos, conseguiram 8 votos e colocaram a ex-vice Miss Bumbum na roça. No entanto, o tiro saiu pela culatra. A peoa retornou da zona de risco e se mostrou mais forte.

Na formação da roça de A Fazenda 12 que aconteceu na noite desta terça-feira (10), Mateus Carrieri se mostrou decepcionado com Lipe Ribeiro. Isso porque, o ex-De Férias com Ex Brasil votou nele para ir à berlinda. Durante o programa ao vivo, o ator disse: “Eu não esperava o voto do Lipe”. Carrieri destacou que sempre teve uma boa relação com o empresário e que esperava receber votos de outros peões, não dele.

Essa semana em A Fazenda 2020, aliás, Lucas Selfie se mostrou revoltado com Jojo Todynho. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? declarou antecipadamente que votaria nele para a nona roça. O ex-pânico então pediu para Lipe Ribeiro puxa-lo para a baia diminuindo, assim, suas chances de ir para a berlinda. No entanto, a estratégia do peão não funcionou bem e ele acabou sendo puxado por Jakelyne Oliveira.

Existe amizade verdadeira no reality?

MC Mirella travou uma semana de discussões com Raissa Barbosa em A Fazenda 12. Isso porque, durante uma formação de roça, a ex-vice Miss Bumbum optou por salvar Jake da berlinda a ter que salvar a funkeira. A cantora não gostou nada, já que tinha certeza de que seria protegida pela famosa.

Na sede de A Fazenda 12, após o programa ao vivo, Mirela criticou Raissa e disse que ela a traiu. A peoa destacou toda a convivência e aliança com a modelo ao longo de todo o jogo. Citando, inclusive, o fato de ter segurado Barbosa em momentos de ataques de fúria da peoa em brigas com outros peões.

A briga se estendeu no dia seguinte e após uma reunião de condomínio convocada por Luiza Ambiel em A Fazenda 12, a cantora chamou a amiga de ‘louca’ e ‘maluca’. Dias depois, as duas reataram a amizade após Mirella ter pedido desculpas por conta do seu comportamento.