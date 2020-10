Enquete A Fazenda 12: quem é o mais sem noção do reality?

Participantes causaram com brigas e declarações polêmicas no reality show rural. Vote na enquete e relembre os momentos marcantes do jogo. Vote na enquete A Fazenda 12:

O elenco de A Fazenda 2020 mostrou para o público que não brinca em serviço. O reality que está no ar há mais de um mês, tem apresentado nomes capazes de manobras surreais para se sair bem no jogo. No entanto, vale destacar que algumas dessas, podem surtir efeito negativo para quem acompanha o programa na íntegra. Quem é o mais sem noção da edição? Vote na enquete A Fazenda 12:

O jornal DCI relembra alguns acontecimentos que se enquadram na categoria para a enquete A Fazenda 12. A festa arco-íris, que aconteceu na noite da última sexta-feira (18), por exemplo, rendeu inúmeras confusões. Uma delas, Carol Narizinho teceu um comentário suspeito sobre a filha de Luiza Ambiel.

Em conversa com a amiga, a ex-panicat surpreendentemente disse que a herdeira adolescente da ex-Banheira do Gugu gostaria de beijar JP Gadêlha. Ambiel ficou revoltada e desabafou com Victória Villarim. “Eu falei pra ela que minha filha só tem 12 anos. Minha filha, não. Ela brinca de boneca ainda”, disse, aos prantos.

Já na madrugada de sábado (19), logo após a festa de A Fazenda 2020, Narizinho percebeu que Luiza não queria conversar com ela e tentou tirar satisfação para entender o motivo. “Tira ela daqui. Sai daqui. Você não podia ter mexido com a minha filha”, reagiu Ambiel, enquanto alguns participantes seguravam Carol.

Guerra de cocó em A Fazenda 2020

Na segunda-feira (14), em conversa com Cartolouco, JP e Tays, Lucas Maciel mostrou que quem tem limite é município. Isso porque, ele aceitou o pedido do ex-Globo para participar de uma guerra de cocó em A Fazenda 2020. Tays, no entanto, ponderou o convite aceito pelo ex-pânico. “Não vai ser ‘da hora’, é sério! Ouve! Por isso que o ser humano apanha, a gente traz conselhos e não ouve. Se conselho fosse bom, não dava, vendia”.

Por fim, um dos momentos mais marcantes da décima segunda temporada de A Fazenda 2020 até aqui é a briga entre Jojo Todynho e Biel. Logo depois que o funkeiro quebrou regra do confinamento, a produção de A Fazenda 2020 comunicou que todos foram punidos com algumas horas sem água encanada. Os peões se organizaram para pegar água no paço que fica na área externa da casa de A Fazenda 2020. No entanto, Biel não quis ajudar e dormiu até tarde, o que deixou Jojo revoltada.

”Você, psiu! Acorda Gabriel, vai fazer sua função que eu falei pra você fazer ontem. Tá no SPA?”, questionou ela, acordando toda a casa. O intérprete de Química bem que tentou se justificar em A Fazenda 2020. “Por que? O que foi?”. Mas não teve jeito. “O que foi é o caralh*. Tá no circo, p*rra? O que que foi é o olho da minha b*ceta. E agora, Gabriel? Você debocha com os outros, mas comigo não. Você faz graça com os outros, comigo não. Não fica de deboche não. Vai tomar no seu c*”, disparou ela em A Fazenda 2020.

Vote na Enquete A Fazenda 12 e veja outras notícias do programa aqui.