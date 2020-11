Enquete A Fazenda 12: quem é o peão mais chato?

O programa já está há mais de dois meses no ar e ainda conta com 12 participantes. Com tanto tempo acompanhando os participantes, chega aquela hora em que você não aguenta mais olhar para alguém ou já está sem paciência de ouvir os comentários de um determinado participante por o considerar desagradável, cansativo ou entediante. Atualmente, quem é o peão mais chato do reality? Vote na enquete A Fazenda 12 e nos conte sua opinião.

De brigas a memes, Jojo Todynho tem rendido conteúdo no reality show rural. A peoa é chata? Vote na enquete A Fazenda 12 e diga para o Jornal DCI o que você acha.

Biel – Enquete A Fazenda 12

Biel já entrou no reality show rural ‘cancelado’ por grande parte do público, apesar de dividir opiniões, o peão se mantém no jogo e é o atual fazendeiro da semana.

Mariano – Enquete A Fazenda 12

O sertanejo faz dupla com Munhoz, juntos eles são donos do hit “Camaro amarelo”. Desde as primeiras semanas de reality o peão engatou um romance com Jakelyne Oliveira.

A funkeira entrou no reality show com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram. No programa a peoa já teve vários aliados diferentes e tem constantemente mudado de grupo. Vote na enquete A Fazenda 12.

Lucas Maciel também é conhecido como Lucas Selfie por causa de seu quadro no programa Pânico. Hoje o peão é apresentador do programa “Trampo Zika” na MTV.

Stéfani Bays se tornou conhecida no mundo dos realities ao participar do De férias com o ex. Lá a maquiadora criou rivalidade com Lipe, mas no reality da Record a dupla acabou se acertando. Vote na enquete A Fazenda 12.

Lipe causou polêmicas no reality ‘De Férias Com O Ex’ e acabou sendo conhecido como ‘boy lixo’. No entanto, no reality shou rural, o carioca conseguiu dar a volta por cima. O peão acabou mostrando uma conduta que agradou o público, o que trouxe a tão esperada redenção do participante.

Jakelyne Oliveira ficou conhecida ao ganhar o Miss Brasil 2013. A participante já venceu a Prova do Fazendeiro duas vezes.

A cantora ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’ se tornar um hit nacional e marcar o carnaval de 2016. Hoje a baiana tem carreira solo.

Raissa Barbosa – Enquete A Fazenda 12