Enquete A Fazenda 12: quem é o peão mais desagradável?

A convivência é uma das partes mais difíceis de lidar em um reality show. Os peões do programa da Record TV vêm lidando com a situação há mais de dois meses, o que acaba gerando conflitos o tempo todo. Dos dez participantes que ainda estão na disputa pelo grande prêmio de R$ 1,5 milhão, quem é o mais desagradável e difícil de conviver? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI a sua opinião.

Stéfani Bays participou do De férias com o ex, da MTV, antes de entrar no reality da Record TV. Vote na enquete A Fazenda 12 .

O sertanejo faz dupla com Munhoz, juntos eles são donos do hit “Camaro amarelo”. Desde as primeiras semanas de reality o peão engatou um romance com Jakelyne Oliveira.

Jojo Todynho é atual fazendeira do reality. A dona do hit “Que tiro foi esse?” disse que joga sozinha, mas criou laços de amizade com Mateus e Lipe.

Lipe Ribeiro – Enquete A Fazenda 12

O carioca é empresário, influenciador digital e ficou conhecido ao causar polêmicas no De férias com o ex. Vote na enquete A Fazenda 12.

Jakelyne Oliveira

Jakelyne Oliveira engatou um romance com Mariano já no início do reality show rural. A participante já provou que é boa de prova e conquistou o chapéu de fazendeira três vezes.

Tays Reis – Enquete A Fazenda 12

A cantora ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’ se tornar um hit nacional e marcar o carnaval de 2016. Recentemente, a peoa terminou o namoro com Biel.

Raissa Barbosa