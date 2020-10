Enquete A Fazenda 12: quem é o protagonista da edição?

Alguns participantes são tão carismáticos, que mesmo não ganhando ou deixando a competição muito cedo, a vitória vem de algumas forma. Estamos falando daqueles jogadores que, independentemente de qualquer coisa, são os verdadeiros protagonistas do jogo.

Todo mundo que entra em A Fazenda tem o desejo de ganhar a competição. Afinal, vale R$ 1,5 milhão. Porém, às vezes não é necessário ganhar o programa para continuar em alta. Muito pelo contrário, há participantes que não ganharam o jogo, mas foram os verdadeiros protagonistas das edições que participaram. O programa só termina na primeira semana de dezembro, mas já dá para escolher o favorito: afinal, quem o protagonista? Vote na Enquete de A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: quem é protagonista da edição? Jojo

Biel

Mirella

Raissa Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Jojo Todynho

Jordana Maronttinni, de 23 anos, sem dúvidas é um dos grandes trunfos do programa. A cantora não tem medo de falar o que pensa e por isso acaba se envolvendo em vários conflitos. Além disso, a funkeira se tornou a rainha dos memes da edição.

Mirella

MC Mirella tem 22 anos e é uma das participantes com o maior fandom. No programa, a cantora já reuniu desafetos e também se envolveu em polêmicas, mas está entre as mais queridinhas pelo público.

Biel – Enquete de A Fazenda 12

Polêmico e com uma trajetória profissional com altos e baixos, Biel também é um dos grandes trunfos do programa. Dentro de A Fazenda 12, o funkeiro se envolveu em brigas e seu nome quase sempre está em jogo entre os participantes.

Luiza Ambiel

A ex-banheira do Gugu foi uma das personagens mais marcantes da edição. A atriz foi peça fundamental por boa do entretenimento, mesmo que fosse se metendo em encrenca. Luiza Ambiel deu o que falar em A Fazenda 12.

Lucas Selfie

Sem medo e cheio de referências, Lucas Selfie é o grande jogador de ‘A Fazenda 12’. Responsável por jogadas bem pensadas, o influencer também é considerado fundamental para o jogo.

Raissa – Enquete de A Fazenda 12

A modelo, que tem transtorno borderline, se envolveu nas principais brigas do programa. A influencer foi conquistando público nas redes sociais, e despertou apoio inclusive de famosas.