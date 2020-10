MC Mirella está na sexta roça da temporada, a peoa acabou na berlinda por ser a mais votada da sede, o que poderia ser evitado se Raissa Barbosa tivesse tirado dois votos da MC, o que era possível, pois a modelo tinha em mãos o poder da chama verde. Mirella não foi salva, o que a enfureceu, gerando uma grande confusão no reality show rural. Confira o que aconteceu e vote na enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: quem está certa na briga entre Mirella e Raissa? Raissa

Mirella Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 12 – Entenda o que aconteceu

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

MC Mirella e Jakelyne Oliveira ficaram empatadas durante a sexta formação da edição, 5 votos cada. Além de ser a última a votar, Raissa tinha o poder da chama verde para usar: o que permitia votar duas vezes e tirar 2 votos de alguém. Depois de muita indecisão, a modelo resolveu tirar 2 votos de Jakelyne, o que acabou levando Mirella para a berlinda. Vote na enquete A Fazenda 12 e diga de que lado você está.

Mirella ficou enfurecida, confrontou Raissa e falou tudo o que teve vontade. A modelo tentou se reconciliar com a colega de confinamento explicando seus motivos, mas a peoa não quis saber das justificativas e cobrou lealdade da participante. Raissa disse que Mirella se afastou dela, mas contou que após refletir chegou a conclusão de que Jakelyne já havia a colocado na roça uma vez e que devia ter pensado mais no acontecimento: “com tudo o que a gente passou, eu devia ter levado em consideração sim a nossa amizade, devia ter optado por te salvar, mas na hora fiquei tão nervosa que não soube o que fazer. Fiquei sem chão, me desculpa”. “Não quero desculpa”, rebateu Mirella, que disse não querer mais amizade, conversa, abraço ou qualquer contato com Raissa. “A desculpa é pela situação, não quero me humilhar para ser sua amiga”, afirmou a acreana.

Vote na enquete A Fazenda 12.

EITA! Mirella não quer o perdão de Raissa, falou que também não quer amizade com Jojo, mas a funkeira ouviu e olha a briga começando! 👀😨 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/4Kn8OVgT7V — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 21, 2020

Peoas discutiram feio

No período da tarde de ontem, quarta-feira (21), Mirella, Luiza e Victória armaram um barraco com Raissa. Luiza Ambiel reuniu os participantes para contar sobre algo que Raissa havia falado de Jakelyne. As coisas saíram do controle e todas começaram a gritar e brigar.

A modelo perdeu a linha quando Mirella disparou: “não dê uma de louca”. Jojo Todynho segurou Raissa para que a peoa não agredisse ninguém. “Como vou defender uma pessoa que não olha para mim”, disse a modelo. “Falsa, não presta, está se mostrando”, afirmou a MC. Quem está certa nessa briga? Vote na enquete A Fazenda 12.

Mariano e Lipe atentíssimos as meninas. Tão comentando que tudo que aconteceu foi pra desestabilizar Raíssa e os relacionamentos…#AFazenda12 pic.twitter.com/G3yz1tdJT3 — Nara 🕊 (@_naratb) October 21, 2020

Mirella e Raissa voltaram a discutir

Na manhã desta quinta-feira (22), a dupla voltou a discutir. Enquanto cuidavam dos animais, Mirella questionou Raissa, que olhava em sua direção. “O que você está olhando?”, perguntou a MC. “Você é bonita, estou te achando bonita, estou te olhando porque você é bonita”, ironizou a acreana. “Ainda bem que a Carol falou que as máscaras iam cair”, alfinetou a peoa. “A minha máscara não caiu não, acho que a sua que está caindo né. Porque não fiz uma coisa que tu quis, aí tu está assim, desse jeito”, respondeu Raissa. Vote na enquete A Fazenda 12.

Mirella: bem que falaram que as máscaras iam cair

Raíssa: a sua que caiu

Mirella: e ainda acha que está certa

Raíssa: se eu estou certa ou errada eu vou ver lá fora, eu fiz o que meu coração mandou mas eu tenho certeza que estou certa! É ELA#AFazenda12 pic.twitter.com/dZlGsj2vkc — joão (@_opsjoao) October 22, 2020

Enquete A Fazenda 12: quem está certa na briga entre Raissa e Carol?