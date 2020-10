Enquete A Fazenda 12: quem está certa na briga entre Raissa e Carol?

Em tom de bom humor, Raissa Barbosa chamou Carol Narizinho de ‘patricinha’, porém, mesmo se tratando de uma brincadeira, a ex-panicat se ofendeu, o que acabou gerando uma confusão no reality show rural, na noite de domingo (11). De qual lado você está? Confira o que aconteceu e vote na enquete de A Fazenda 12.

Entenda o que aconteceu entre as peoas

Após uma discussão entre as participantes sobre o termo ‘patricinha’, as duas se afastaram. Luiza recomendou que a dupla se acalmasse e só conversasse mais tarde, quando ambas estivessem mais calmas. No entanto, as coisas saíram do controle quando Raissa ouviu um comentário de Narizinho, o que a deixou furiosa.

“A pessoa quando não tem cabeça, não adianta explicar”, disse a ex-panicat. A modelo então pulou três camas e partiu em direção de Carol. Peitando a peoa, Raissa gritou diversas vezes: “você está falando que não tenho cabeça? Vai falar?”. “Para e escuta o que estou te falando”, respondeu a influenciadora digital.

Os gritos continuaram e Victória Villarim segurou Raissa por trás, na tentativa de controlar a peoa e impedi-la de se aproximar de Carol novamente. Raissa deixou o ambiente chutando a porta do quarto da sede. Vote na enquete de A Fazenda 12 e dê sua opinião sobre o barraco.

Raissa ainda não perdoou

Em conversa com Lucas Maciel, após o término da briga, Raissa contou que ainda não perdoou a colega de confinamento. “Quando eu brigo com a pessoa, eu demoro horas ou dias para querer voltar a falar com ela”, contou a modelo.

“Mas você está com raiva dela?”, quis saber o ex-Pânico. “Estou p*** com ela. Pode ser que depois passe, mas estou com ódio. Sabe o que é ódio? Raiva, muita raiva”, disse Raissa. Vote na enquete A Fazenda 12.

