Juliano Ceglia é o mais novo fazendeira do reality A Fazenda 12. O jornalista e também ator e modelo, venceu a prova realizada na noite da última quarta-feira (30) e agora tem o poder de indicar um participante a tão temida Roça, que será formada na terça-feira, dia 6 de outubro. Será que ela já tem alguns nomes em mente para indicar na próxima berlinda? A gente quer saber sua torcida, então vote na Enquete A Fazenda 12 e escolha um participante.

Enquete A Fazenda 2020: Juliano deve mandar quem para à roça? Raissa

Jojo

Lipe

Cartolouco

Mirella

Mariano

Jakelyne

Mariano

Luisa Ambiel

Victória

Mateus

Lucas

Stéfani Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Quem está no alvo de Juliano Ceglia em A Fazenda 12?

Raissa Barbosa – Após a terceira formação de roça de A Fazenda 12, Raissa Barbosa teve um ataque de fúria e jogou creme nos colegas de confinamento. Ela sujou Lucas Cartolouco, Biel e Juliano Ceglia. Enfurecido com a situação, o novo fazendeiro invadiu o quarto da sede e foi para cima da ex-miss bumbum.

Não deixe de votar na Enquete A Fazenda 12

Juliano não se conforma com a atitude de Raissa e vai tirar satisfação no quarto em que a peoa está 🔥 Já já tem a #ProvaDoFazendeiro, quem ganha? 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/3b5AkiK2Qr — A Fazenda (@afazendarecord) October 1, 2020

Antes de tudo, ainda na formação da roça, a modelo comentou sobre sua opção de voto. Ela disse: “Eu tenho duas opções, a primeira é um cara [Juliano] que não honra o que tem entre as pernas. Porque na semana passada me pediu desculpas, falou um monte de coisa, disse que não votaria em mim, quando chega aqui na hora, vota em mim.”

Ela então continuou: “A segunda opção é o Biel, que na semana passada, tivemos aquele atrito, joguei água na cara dele. Depois conversamos na festa, falei que joguei porque achei ele um falso. E acho ele um falso.”

Lipe Ribeiro – O digital influencer e ex-participante do reality da MTV, ‘De Férias Com o Ex’, foi o responsável por colocar Juliano Ceglia no banco na roça em A Fazenda 2020. Com o poder da Chama Verde, o dono do Lampião, tirou Cartolouco da roça e indicou no lugar, Juliano. No entanto, ele se deu melhor na Prova do Fazendeiro e se livrou da berlinda desta.

A Enquete A Fazenda 12 vai até o a próxima votação pra roça. Portanto, ela acaba antes do programa ao vivo de terça-feira (6).

UAU!!! Lipe Ribeiro abre o Poder da Chama Verde e tira Cartolouco da Roça… No lugar ele indicou Juliano e a #RoçaAFazenda está formada!!! 🔥🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/XGSWPkpBdI — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2020

Jojo Todynho – Não é de hoje que Jojo sente ‘ranço’ de Juliano Ceglia. Na votação da roça anterior, a funkeira deu voto para ele com a justificativo, de ele ser leva-e-traz da edição A Fazenda 12.

Além de voto declarado, a última formação da roça tanto Jojo, quanto Juliano estavam com os nervos à flor da pele. O fato é que como novo fazendeiro da semana, o peão tem em mãos uma chance de indicar algum concorrente direto para a berlinda. Agora, resta saber qual será o escolhido.

https://www.youtube.com/watch?v=suYfadCiQGk