Enquete A Fazenda 12: quem Luiza Ambiel vai mandar para a roça?

A atriz Luiza Ambiel, foi coroada como a nova fazendeira da semana no reality da Record TV. Agora, ela terá a chance de indicar um participante direto para à roça da próxima semana. Quem ele deve escolher? Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe seu voto. Quem está no alvo é Lidi Lisboa, Mariano, Biel e Tays

A ex-Banheira do Gugu, Luiza Ambiel, é a mais nova fazendeira do reality A Fazenda 12. A atriz venceu a prova realizada na noite da última quarta-feira (7) e agora tem o poder de indicar um participante a tão temida Roça, que será formada na terça-feira, dia 13 de outubro. Será que ela já tem alguns nomes em mente para indicar na próxima berlinda? A gente quer saber sua torcida, então vote na Enquete A Fazenda 12 e escolha um participante.

Enquete A Fazenda 12: Luiza deve mandar quem para à roça? Biel

Mariano

Lidi

Tays Ver resultados

Carregando ...

Quem está no alvo de Luiza Ambiel em A Fazenda 12?

Lidi Lisboa – Logo após a volta de Luiza como nova fazendeira da semana, Lidi Lisboa soltou o verbo afirmando que queria sair do reality. A atriz não escondeu a insatisfação de ver a ex-Banheira do Gugu com o chapéu de fazendeira. Enquanto conversava com Tays Reis e Lucas Selfie na área externa da sede do reality A Fazenda 2020, a peoa disparou: “Tá se sentindo a rainha da cocada”. Em seguida, ela completou: “Nem o chapéu ela tira mais da cabeça, só rindo”.

No entanto, essa não é a primeira vez que elas se desentenderam no programa. Na noite de quarta (7), Lidi e Luiza Ambiel discutiram feio tudo por causa de baldes da baia.

A Lidi falou oq várias pessoas na casa tem vontade, essa Luiza é uma doida

(Podia ter falado q ela é dramática tbm)#ProvaDoFazendeiro

pic.twitter.com/dls01dg0kF — 𝖌𝖚𝖘𝖙𝖆𝖛𝖔🎈 (@guxstavo_) October 8, 2020

Você pode votar na Enquete A Fazenda 12 até a próxima terça (13).

Mariano – O cantor sertanejo já mostrou que não vai com a cara de Luiza Ambiel. Diversas vezes ele deixou claro a insatisfação em estar no mesmo ambiente que a peoa. Até então, eles após a última votação da roça, eles trataram feio que até pararam de se falar na sede do reality A Fazenda 12.

Tays Reis –Assim como Lidi, a ex-Vingadora Tays Reis teve uma discussão com Luiza Ambiel em A Fazenda 12. Luiza foi defender MC Mirella dos ataques da peoa, e acabou sobrando pra ela. O fato é, que a cada está dividiva entre o grupo dos homens e o grupo das mulheres. Ou seja, quem segue os meninos, se sentem excluídas no grupo das meninas.

Biel – A ex-banheira do Gugu travou um embate com Biel durante uma atividade especial do reality A Fazenda 12. Mas não foi só isso. Logo na primeira semana, teve uma treta entre os dois que teve início no trato com os animais, durante o dia, acabou virando pauta no ao vivo . Em resumo, o climão se deu após Luiza chamar atenção de Biel sobre como alimentar as vacas. A famosa temeu que o peão estivesse colocando a comida no local errado, o que como resultado, acabaria em punição coletiva.

No entanto, essa não foi a primeira treta protagonizada pelos dois no programa, que aliás, rende pauta por muito tempo. Sempre que há uma discussão entre os dois, a web fica dividida, mas o fogo no feno é garantido.

https://www.youtube.com/watch?v=t9OHZZRmb8k