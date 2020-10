Enquete A Fazenda 12: quem Mariano deve mandar para a roça?

O cantor sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz, é o mais novo fazendeira da semana do reality A Fazenda 12. Ele venceu a prova do fazendeiro disputada na noite de quarta-feira (14) contra Carol Narizinho e Tays Reis, e agora é o dona do chapéu do fazendeiro. Contudo, com o poder em mãos, ele tem a missão de indicar um peão direto na próxima roça, que será formada na terça, dia 20. Mas, antes do grande dia, queremos saber, quem o Mariano deve mandar para a roça? Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe seu voto.

Enquete A Fazenda 12: Quem está no alvo de Mariano?

Luiza Ambiel – A ex-Banheira do Gugu é um dos primeiros alvos que o cantor sertanejo poderá mandar para a roça. Diversas vezes ele deixou claro a insatisfação em estar no mesmo ambiente que a peoa, e vice-versa. No entanto, a rivalidade foi concretizada durante uma votação ao vivo, onde de fato, rolou o fogo no feno quando a peoa votou no cantor.

A briga foi feia, tanto é, que após a votação, os dos até pararam de se falar na sede do reality A Fazenda 12. Além disso, após a Prova do Fazendeiro que aconteceu na noite de quarta-feira (14), o cantor fez um desabafo com a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira. Ele disse sobre Luiza: “É a pessoa mais difícil de conviver aqui. Já falei isso, dela contestar qualquer tipo de coisa que você vai colocar pra ela. Mas ela é uma boa pessoa, só que ela argumenta muito, então isso é um pouco difícil de lidar, pessoa que não aceita opiniões, nem nada.”

MC Mirella – A funkeira está no alvo, pelo fato de Mariano já ter votado na peoa em mais de uma vez, durante uma formação da roça. O fato é que os dois vivem trocando votos ao vivo, que segundo o apresentador Marcos Mion, é considerado um voto de amor. No entanto, o reality A Fazenda 12 é um jogo, e cada participante sabe suas estratégias para conseguir o prêmio de R$ 1,5 milhão. Se o cantor indicar a funkeira MC Mirella, essa será a primeira roça que a peoa encararia no jogo. Mas, será que ele indicará à berlinda? Qual seu palpite? Vote na Enquete A Fazenda 12 e escolha.

Raissa Barbosa – Logo após a formação da terceira roça da madrugada do dia 30 de setembro, a peoa teve um ataque de fúria e acabou jogando creme nos colegas de confinamento Biel, Cartolouco e Juliano Ceglia. Entretanto, a atitude da peoa causou revolta para o cantor Mariano, que disse, em conversa com Jakelyne Oliveira. “Se luta tanto por igualdade, tem que ser tratado com igualdade. Se essa mina jogar creme na minha cara, eu juro por Deus, eu enfio merda na boca dela até sair embaixo. Tá maluco, tá doido, não tem base não… E o medo da atitude na hora? É reflexo, filha”, disse Mariano.

O fato é que a atitude de Raissa já mostrou que é inaceitável para Mariano, que o fazendeiro da semana, e que sim, por esse fato, pode escolher mandar a peoa para a berlinda.

mariano falando que se raissa jogasse algo na cara dele, ele enfiaria merda na boca dela até sair por baixo e tem medo da atitude na hora, pq é reflexo. rs pic.twitter.com/TNMQUYlyI7 — ma ri. (@acostumadinha) September 30, 2020

Biel – o funkeiro acabou de sair da berlinda na roça desta quinta-feira (15), mas mesmo assim, corre o risco de voltar para. Tudo porque durante a votação ao vivo de terça (13), Mion perguntou para Mariano, quem ele vetaria da da disputa da Prova do Fazendeiro. Sem pensar muito, ele escolheu betar Biel, que visivelmente não gostou nada. Com o veto, ele automaticamente já estava na roça sem chance de escapar.