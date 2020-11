Enquete A Fazenda 12: quem merece vencer a próxima Prova de Fogo?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na hora da formação dos novos roceiros do reality da Record TV, os poderes do lampião são decisivos para mudar o rumo da roça. Seja o poder da chama verde ou da chama vermelha, o fato é que tudo pode acontecer quando o dono do lampião toma posse dos poderes. Com mais uma prova se aproximando, quem você acredita que merece ser o lampião da semana. Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe seu voto.

Tudo sobre os poderes do lampião

Antes de toda formação de roça, o apresentador Marcos Mion pede para o dono dos poderes abrir o lampião e pegar os envelopes onde contém os poderes da chama verde e vermelha. Em seguida, o participante lê as duas chamas e escolhe com qual poder ficar. Na sequência, o peão escolhe mais um colega de confinamento para repassar o outro, que só é revelado durante ou após os votos da casa.

Chama Vermelha

O poder da chama vermelha é revelado antes da votação ao vivo pela Record TV. Marcos Mion abre uma enquete no aplicativo parceiro do reality, TikTok e o público pode escolher entre as opções ‘A e B’. A produção escolhe duas alternativas e público que acompanha a enquete pela rede social do momento, escolhe qual poder o participante terá, ao escolher ficar com a posse da chama vermelha.

Chama Verde

Enquanto a chama vermelha é escolhida pelo público do TikTok, a chama verde é um total mistério. Para deixar o jogo com mais fogo no feno, a produção só revela o poder no momento da votação. Enquanto os participantes estão à flor da pele e com receio de sentar no banquinho mais temido da noite, Mion dá um spoiler para o público, minutos antes da revelação do lampião. Os poderes são tão importantes no rumo do jogo, que já teve peão tentando burlar as câmeras para dar dicas para outro, como foi o caso do Biel, que revelou o poder antes da hora para a bailarina, Victória Villarim [já eliminada].

Quem disputou a Prova de Fogo anterior?

A prova de fogo da semana passada foi disputada entre os participantes Lipe Ribeiro, Tays Reis e Jakelyne Oliveira. O ex-MTV conseguiu se sair melhor na disputa e se tornou o novo dono dos poderes. Com muita concentração, a prova exigiu não também agilidade e equilíbrio para concluir a objetivo.

Haviam caixas trancadas com cadeados, que só podiam ser abertas pelas chaves escondidas em labirintos. Assim que conseguissem abrir, os participantes encontravam uma letra, que ao fim formariam a frase “prova de fogo”. Lipe fez a prova em 13 minutos e levou a melhor na competição. Com o resultado, Jake e Tays tiveram que ir automaticamente para a baia, e junto, puxaram os colegas Raissa Barbosa [já eliminada] e Mateus Carrieri [novo fazendeiro da semana].

Agora, resta saber quem será o responsável para agitar o fogo no feno durante a formação da roça da próxima terça (01), afinal, o reality já está chegando perto do fim. E cada passo dos peões, pode ser essencial para conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

