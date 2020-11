Enquete A Fazenda 12: quem merece vencer a próxima Prova de Fogo?

Os poderes da chama verde e vermelha sempre são decisivos durante a formação de roça. A Prova de Fogo é realizada aos domingos e exibida na íntegra durante o programa ao vivo de segunda-feira. Quem deve vencer esta semana e levar o lampião do poder? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI quem você quer como campeão da disputa.

Como funciona os poderes das chamas verde e vermelha?

O poder da chama vermelha é sempre escolhido pelo público do reality show. Em edições anteriores esse poder era votado no site do programa e acontecia da mesma forma que a votação semanal da roça. Porém, a produção mudou as coisas na edição deste ano. Agora, a votação para decidir o que estará na chama vermelha é feita na plataforma de vídeos TikTok, patrocinadora do reality show rural.

Diferente da chama vermelha, a chama verde é escolhida pela produção do programa, por isso não é possível saber de antemão o que há na ficha. O poder desta chama é sempre revelado para o público e peões ao mesmo tempo, durante a formação de roça da semana.

Quem ganhou o poder em A Fazenda 12?

Lucas Maciel foi o sortudo que levou o lampião do poder da semana passada no reality show. O apresentador da MTV derrotou Jojo Todynho e Lidi Lisboa na disputa. Durante a formação de roça, Lucas usou o poder da chama vermelha para ficar imune e colocar um colega de confinamento no banquinho de terceiro roceiro da berlinda.

A chama verde ficou com Lipe Ribeiro, que ficou imune à dinâmica do 'resta um' e pôde imunizar outro peão. O ex-De férias com o ex escolheu salvar Lidi, que também ficou de fora da dinâmica.