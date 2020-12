Enquete A Fazenda 12: quem não deve vencer o reality?

A Fazenda 2020 está na contagem regressiva para a final, mas ainda restam 6 participantes na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Com o último episódio do reality show comandado por Marcos Mion confirmado para a próxima quinta-feira (17), o jornal DCI quer saber. Quem não deve vencer o reality show? Vote na enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12

Quem não deve ganhar o reality?

Biel, Jojo Todynho, Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Tays Reis ainda estão firmes em busca do prêmio máximo de A Fazenda 2020. Neste final de semana, por exemplo, ambos participaram de uma prova final especial valendo um carro 0KM, mais R$ 20 mil. A edição especial contou com a volta dos 14 peões eliminados ao jogo.

Na dinâmica especial, todos serviram de ajudantes dos participantes que ainda estão no reality show e que estão disponíveis para a votação na enquete A Fazenda 12. Apenas Luiza Ambiel e Carol Narizinho ficaram de fora da disputa, por terem sido excluídas pelos participantes de A Fazenda 2020.

A prova final de A Fazenda 2020 levada ao ar na noite deste domingo (13) foi dividida em etapas em que trios duelavam entre si. Em cada rodada, uma quantidade de pontos estava em jogo. Ao final de 5 etapas, Lipe Ribeiro se saiu melhor, levando os prêmios disponíveis. Lucas Selfie e Raissa Barbosa, que faziam parte do time do Ex-De Férias com o Ex, conquistaram R$ 20 mil cada.

Semana final de A Fazenda 2020

Ainda na edição de domingo foi formada as duas últimas roças de A Fazenda 2020. Todos os participantes da enquete A Fazenda 12 estão na roça. Em dinâmica diferenciada, Lipe Ribeiro, primeiro colocado na prova final, e Biel, segundo colocado, tiveram de escolher com quem gostariam de ir à roça.

Enquete A Fazenda 12: quem deve vencer o reality?

O primeiro escolheu Tays Reis e Stéfani Bays, Mas a roça desse trio só será aberta nesta segunda-feira (14) com eliminação na terça-feira (15). Por outro lado, Biel escolheu enfrentar Jojo Todynho e Lidi Lisboa, a eliminação já acontecerá nesta segunda. Mas, afinal, quem não deve ganhar o reality. Vote na enquete A Fazenda 12.