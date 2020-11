Enquete A Fazenda 12: quem não merece chegar à final do programa?

Hoje, 8 de novembro, a décima segunda edição do reality show rural completa dois meses no ar. O programa começou com 20 participantes disputando o prêmio de R$ 1, 5 milhão, ainda restam 12 peões e a pergunta que fica é: quem entre os participantes não merece chegar à final do reality? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI a sua opinião.

Um dos nomes mais citados do reality show rural, Jojo protagonizou diversos momentos que ficarão na lembrança dos fãs do programa. Ela merecer chegar à final e vencer o reality? Vote na enquete A Fazenda 12.

Biel – Enquete A Fazenda 12

Biel é mais conhecido pelo hit “Química”, o cantor ganhou fama negativa em 2016, depois que foi acusado de assediar uma jornalista. De lá pra cá, ele já foi classificado como ‘boy lixo’ e ‘cancelado’ após ser acusado de agressão pela ex-esposa Duda Castro. Sua participação no reality tem sido bastante repercutida. Ele merece chegar à final?

Mariano – Enquete A Fazenda 12

Intérprete do hit “Camaro amarelo”, o sertanejo faz dupla com Munhoz e tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Desde as primeiras semanas de reality o peão engatou um romance com Jakelyne Oliveira.

A funkeira de 22 anos tem mais de 19 milhões de seguidores no Instagram. Recentemente a peoa se envolveu em polêmicas no reality show e tem tentando se reconciliar com os colegas. Vote na enquete A Fazenda 12.

Lucas Maciel também é conhecido como Lucas Selfie por causa de seu quadro no programa Pânico. Hoje o peão é apresentador do programa “Trampo Zika” na MTV.

Stéfani Bays se tornou conhecida no mundo dos realities ao participar do De férias com o ex. Lá a maquiadora se envolveu em uma das confusões mais polêmicas do programa e acabou sendo agredida por Pedro Calderari, que foi expulso do reality. Vote na enquete A Fazenda 12.

Lipe Ribeiro – Enquete A Fazenda 12

Empresário e influenciador digital, o carioca causou polêmicas no reality ‘De Férias Com O Ex’ e acabou sendo conhecido como ‘boy lixo’. Lipe participou da mesma edição que Stéfani Bays, com quem tem um passado de brigas. No entanto, no reality da Record, Lipe conseguiu dar a volta por cima. O peão acabou mostrando uma conduta que agradou o público, o que trouxe a tão esperada redenção do participante.

Jakelyne Oliveira ficou conhecida ao ganhar o Miss Brasil 2013. No reality da Record TV, a modelo engatou um romance com Mariano e uma grande amizade com Tays. Jakelyne merece chegar à final? Vote na enquete A Fazenda 12.

A cantora ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’ se tornar um hit nacional e marcar o carnaval de 2016. Desde as primeiras semanas do reality a participante tem um affair com Biel. Vote na enquete A Fazenda 12 e diga se a cantora merece vencer.