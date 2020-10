Enquete A Fazenda 12: quem não merece chegar à final do reality?

A Fazenda 2020, reality show comandado por Marcos Mion, está em sua quinta semana no ar e cada vez mais perto da final. O vencedor do programa vai ganhar uma quantia de R$ 1,5 milhão. Mas, afinal, quem não deve chegar à final do confinamento rural? Vote na enquete A Fazenda 12 do jornal DCI.

Enquete A Fazenda 12

Com estreia barulhenta no último dia 8 de setembro, A Fazenda 2020 já teve quatro peões eliminados no decorrer de um mês e uma semana. Primeiramente, Fernandinho Beat Box abriu a temporada de eliminações. O músico enfrentou Lucas Strabko, o Cartolouco, e Raissa Barbosa, em roça.

A berlinda em questão foi formada em meio à polêmica de combinação de votos entre os homens contra Raissa. A peoa acabou surtando ao retornar à sede e jogou água em Biel, além de ter chamado Lipe Ribeiro de boy lixo e Juliano Ceglia de falso. “Eu tentei me aproximar do Lipe, dos dois boy lixo e o que eles fizeram?”, questionou ela. “Quero quebrar o pau”, falou em seguida.

Na segunda semana de reality show A Fazenda 2020, JP Gadêlha deixou o jogo. O bombeiro gato da Netflix disputou a preferência do público em roça contra Lidi Lisboa e Luiza Ambiel. Já na terceira semana, Rodrigo Moraes foi o eliminado da atração rural logo depois encarar roça contra Raissa Barbosa e Biel.

A quarta semana de A Fazenda 2020 foi marcada com a eliminação de Lucas Strabko, o Cartolouco. O peão foi o menos preferido do público em berlinda contra Biel e Jojo Todynho. Cartolouco parou na roça após uma manobra de Lucas Maciel, que transferiu todos os votos que Biel recebeu da casa para ele, após abrir o poder da chama verde.

Como foi formada a quinta roça do reality?

Na noite desta terça-feira (13) mais uma roça foi formada em A Fazenda 2020. A dinâmica começou com Lipe Ribeiro abrindo os poderes do lampião. O ex-De Férias com o Ex optou por entregar a chama verde para Lucas Maciel. Consequentemente, o ex-pânico surpreendentemente teve que trocar os peões da Baia (Jojo, Stefani, Juliano e Tays), por quarto peões da sede. Em suma, o famoso escolheu Victória Villarim, Mariano, Biel e Mateus Carrieri.

A formação seguiu com o voto da fazendeira da semana, Luiza Ambiel. A ex-Banheira do Gugu indicou Tays Reis diretamente para a berlinda. “Essa pessoa não faz a menor questão de ficar numa boa, pelo contrário, sempre que pode está me provocando. Essa semana aconteceram vários coisas desagradáveis. Me faltou com respeito, falou comigo no sentido assim: ‘aí eu não quero saber quem são seus exs’”, disse, ao justificar o voto.

Logo depois, Lipe abriu o poder da chama vermelha que estava escrito ‘O dono do poder e mais um peão escolhido por ele estarão imunes à votação dos peões ‘. Ele assim, imunizou Lucas Maciel. A em seguida, a casa votou e indicou Carol Nariznho para a berlinda. A ex-panicat puxou Biel da Baia para a roça e Mariano sobrou no resta um, completando a quinta roça da décima segunda temporada do reality show. Já votou na enquete A Fazenda 12?

Acompanhe as notícias do reality show no DCI.