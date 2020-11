Enquete A Fazenda 12: quem não merece estar na roça da semana?

Tays Reis e Mateus Carrieri estão novamente na roça. Juliano Ceglia, que já venceu a Prova do Fazendeiro duas vezes e por isso nunca pisou na berlinda, também está competindo pela permanência no jogo. Para você, qual participante não deveria estar nessa roça? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI a sua opinião.

Enquete A Fazenda 12 : como os peões foram parar na berlinda?

Juliano foi indicado pela fazendeira Jakelyne Oliveira. A miss justificou sua escolha dizendo que a berlinda seria uma boa motivação para o jornalista esportivo que já pensou em desistir do reality show rural por causa da saudade dos filhos. Vote na enquete A Fazenda 12.

Mateus foi indicado por Lucas Maciel, que venceu a Prova de Fogo da semana. Com o poder da chama vermelha, o ex-Pânico ficou imune e pôde mandar um colega de confinamento para a berlinda. Mateus merece estar na roça? Vote na enquete A Fazenda 12 e nos diga.

Tays não teve sorte e acabou na berlinda por não ser salva durante a dinâmica do ‘resta um’. A peoa se tornou a quarta roceira e vetou Juliano da Prova do Fazendeiro. Vote na enquete A Fazenda 12.

A parcial da enquete do jornal DCI já indica quem pode ser o eliminado de hoje, confira aqui.

Vocês acharam que o Poder da Chama Vermelha tinha acabado? Além da imunidade, Selfie tira a chance do segundo roceiro puxar alguém da baia e agora é ele que escolhe quem vai para #RoçaAFazenda! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/OK7n3vZ5ap — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Lucas escolhe Mateus Carrieri para a #RoçaAFazenda e explica os motivos! Olha só 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IJ3IZxxZG1 — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

O Poder da Chama Verde tira Lipe e Lidi do "Resta Um". Os peões estão imunes aos votos da #RoçaAFazenda 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/YwLSB9b399 — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Biel escapou da oitava roça do reality

Biel foi o sortudo da semana. O peão foi o mais votado da sede na formação de roça, que aconteceu na última terça-feira (3), no entanto conseguiu escapar da oitava berlinda do reality show rural e levou o chapéu de fazendeiro na prova que disputou contra Tays e Mateus. A competição exigia agilidade dos competidores.

Biel já foi para três roças do programa, mas nunca venceu a Prova do Fazendeiro, essa é a primeira vez que o funkeiro assume a liderança da semana no reality. Vote na enquete A Fazenda 12.

