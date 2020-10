Enquete A Fazenda 12: quem não merece estar na roça?

Na noite desta quinta-feira (22) no reality A Fazenda 2020, mais um participante dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Estão na disputa o ator Mateus Carrieri, a funkeira MC Mirella e a atriz Luiza Ambiel. Um dos três deixará o programa. Mas, a pergunta que está no ar é: qual deles não merecia estar na roça? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: Luiza, Mateus ou Mirella?

A formação da roça de terça-feira (20), revelou Juliano Ceglia, Luiza Ambiel, MC Mirella e Mateus Carrieri na berlinda. No entanto, o jornalista esportivo disputou a Prova do Fazendeiro da semana, e conquistou o tão desejado chapéu de fazendeiro. Ou seja, de quebra ele saiu da berlinda de ser eliminado e ainda garantiu mais uma semana no programa. Além disso, na próxima votação, ele terá a chance de indicar um peão direto para o banquinho mais temido do reality, a roça.

Dessa forma, os nomes de Luiza, Mateus e Mirella estão em foco no programa desta quinta-feira (22), onde um deles será eliminado do jogo. Mas, apesar disso, quem decide quem fica ou quem sai, ou quem não merece estar na roça é o público de casa. Sendo assim, antes que o programa ao vivo não começa, vamos relembrar um pouco da passagem de cada um no reality.

Luiza – Enquete A Fazenda 12

Logo nos primeiros dias de confinamento rural, Luiza Ambiel protagonizaram uma treta ao vivo com o cantor Biel. Os dois podem até ser aliados hoje em dia, mas muita treta aconteceu entre eles. Além de Biel, a atriz também já bateu boca ao vivo com o sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz. Também com a Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira. Além de Jojo Todynho e Stéfani Bays. Contudo, a mais recente delas, foi com a modelo Raissa Barbosa, que deu o que falar.

Em resumo, ela teve uma discussão com Raissa Barbosa e o clima ficou pesado logo depois. Enquanto Luiza varria a área externa, a modelo acusou a atriz de estar jogando sujeira pra cima dela. A briga foi feia, teve palavrões, ofensas e muita gritaria.

Mateus – Enquete A Fazenda 12

O ator é um dos poucos participantes que mantêm uma convivência harmoniosa com quase todos os colegas de confinamento rural. Logo no início do reality, ele demonstrou amizade com a funkeira Jojo Todynho. Aliás, o galã de novelas já foi apontado como um dos crush dela. Carrieri está na sua primeira roça, disputando a permanência no programa ao lado de duas fortes concorrentes, que causa fogo no feno em A Fazenda 2020. Mas, mesmo que seu discurso para ficar pareceu simples, ao dizer que ‘não tem milhares de seguidores, nem uma equipe por trás’, ainda assim, ele é um participate forte, capaz de permanecer no jogo. Tudo depende do público.

Mirella – Enquete A Fazenda 12

MC Mirella está causando nessas últimas semanas no confinamento rural. A peoa que até então estava numa boa na casa, já pode-se dizer que em poucos dias já conseguiu a ira de alguns peões, e também público do público. A funkeira que está assim como Mateus, disputando sua primeira roça, bate-boca, com a peoa Raissa Barbosa na área externa de A Fazenda 2020. Tudo aconteceu após a votação de terça (20), onde a modelo tinha o poder da chama verde (que poderia eliminar dois votos de um peão), mas ao invés de eliminar os votos de Mirella (até então amigas), ela escolheu Jakelyne Oliveira. Em resumo, Mirella não gostou nada e chamou Raissa de ‘louca’, o que foi um gatilho para a peoa se descontrolar.