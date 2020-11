Enquete A Fazenda 12: quem o fazendeiro Biel deve mandar para a roça?

Biel se tornou fazendeiro no reality show rural pela primeira vez. O peão venceu Mateus Carrieri e a namorada Tays Reis em uma prova de agilidade na noite de ontem, quarta-feira (4). Quem o funkeiro deve mandar para a berlinda na próxima formação de roça? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte sua opinião para o Jornal DCI.

A dupla tem se alfinetado muito no programa. Lipe já declarou guerra contra o peão e disse que mandaria o paulista para a roça se vencesse a Prova do Fazendeiro. Na dinâmica “Dança das hashtags”, a dupla voltou a discutir quando o carioca escolheu Biel para a cadeira de ‘fake’ e disse que tinha um estilo de jogo diferente do colega de confinamento. O cantor provocou o ex-De férias com o ex e chegou a chamá-lo de ‘cria de reality’. Será que ele vai mandar o carioca para a berlinda? Vote na enquete A Fazenda 12 e dê sua opinião.

Depois de Tays, Biel fez suas escolhas no jogo. Quando chegou a vez de Lipe o fogo no feno rolou na dinâmica! Olha só 🔥🤠 #ProvaDeFogo Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/ah8Le1JMUz — A Fazenda (@afazendarecord) November 3, 2020

Enquete A Fazenda 12 – Jojo Todynho

Biel e Jojo discutem desde as primeiras semanas do reality. Recentemente a dona do hit “Que tiro foi esse?” votou no peão e revelou que não gostou de uma fala do agora fazendeiro. “No momento em que eu estava conversando, que estava Juliano, Mirella e eu, estava falando com eles e ele [Biel] estava junto e ele falou pra mim que eu não gostava dele por ser branco. Eu falei para ele que não, nunca usei minha cor nem minha história para chegar em lugar nenhum entendeu. Nós somos únicos capazes de mudar nossa história e racismo reverso não existe. O típico ‘racismo branco’ nunca será”, declarou a carioca. A dupla acabou discutindo na madrugada pós-votação. Na live do fazendeiro, Biel falou sobre sua decepção em não ter feito amizade com Jojo no confinamento. Vote na enquete A Fazenda 12.

eu achava que não tinha como piorar e biel vem e diz que racismo não é só do branco para o negro pic.twitter.com/Q8IOgqCErY — cris dias (@crisayonara) November 4, 2020

Stéfani Bays

Stéfani Bays também pode ser alvo de Biel na próxima roça do reality. A peoa já votou várias vezes no peão e durante a votação da oitava formação de berlinda, acusou o cantor de “bancar a vítima”. Quando o paulista retornou como fazendeiro, a participante recriou o ‘meme do caixão’ por conta dos atritos da dupla. Quem Biel deve mandar para a roça? Vote na enquete A Fazenda 12 e nos diga.

