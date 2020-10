Pela 2ª vez, o jornalista Juliano Ceglia foi coroado como o fazendeiro da semana no reality da Record TV. Agora, ele terá a chance de indicar um participante direto para roça na próxima semana. Quem ele deve escolher? Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe seu voto. Quem está no alvo é Jakelyne, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Raissa Barbosa.

Enquete A Fazenda 12: quem será o indicado de Juliano à roça? Lipe

Jojo

Raissa

Jakelyne Ver resultados Carregando ... Carregando ...

Juliano Ceglia conquistou pelo 2ª vez o título de fazendeiro do reality A Fazenda 12. O jornalista esportivo venceu a prova realizada na noite da última quarta-feira (21) e agora tem o poder de indicar um participante para a tão temida Roça, que será formada na terça-feira, dia 27 de outubro. Será que ele já tem alguns nomes em mente para indicar na próxima berlinda? A gente quer saber sua torcida, então vote na Enquete A Fazenda 12 e escolha um participante da lista.

Lipe Ribeiro – O digital influencer e ex-participante do reality da MTV, ‘De Férias Com o Ex’, foi o responsável por colocar Juliano Ceglia no primeiro banco da roça que ele participou em A Fazenda 2020. Tudo aconteceu com por conta do poder da Chama Verde, o dono do Lampião, que na época tirou Cartolouco [ já eliminado do jogo ] da roça e indicou no lugar, Juliano. Mas, ele se deu melhor na Prova do Fazendeiro e se livrou da berlinda desta. No entanto, mesmo já passando o ocorrido, pode ser que o jornalista não tenha se esquecido do fato de ter ido pra roça por conta do influencer, e queira dar o troco.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jojo Todynho – A funkeira, dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’, já deixou claro que não simpatiza com o colega de confinamento. Assim como Juliano também já comprovou o fato, colocando Jojo na berlinda passada que eliminou o ex-peão Cartolouco. Vale lembrar, que a funkeira também já deu voto para ele com a justificativa, de ele ser leva e traz no programa. Sendo assim, mesmo já indicando Jojo uma vez, e ela voltando pra sede, não seria uma surpresa ele fazer isso novamente, afinal, é fogo no feno que o público gosta de ver.

Vote também na Enquete A Fazenda 12

Raissa Barbosa – A peoa já quase foi um alvo de Juliano na roça, mas no entanto ele acabou votando em Jojo Todynho. No entanto, vários fatores fizeram ele repensar no jogo. Um dos momentos mais marcantes na sede da Record TV, foi após a terceira formação de roça, quando Raissa teve um ataque de fúria e jogou creme nos colegas de confinamento. Ela sujou Juliano, Biel e o já eliminado Cartolouco. Enfurecido com a situação, o, novamente fazendeiro da semana, invadiu o quarto da sede e foi para cima da peoa.

Jakelyne Oliveira – A Miss Brasil 2013 entrou no alvo de Juliano Ceglia na 6ª formação da roça, que eliminou a atriz Luiza Ambiel. Ele e o colega de confinamento Biel, assim como também Mirella, Victória Villarim e a própria eliminada do jogo, combinaram de votar na modelo na roça do reality A Fazenda 12. No entanto, os planos acabou não dando certo. Mas, agora como fazendeiro da semana pela segunda vez no programa, pode ser que ele não deixa a chance escapar novamente. Afinal, ele tem o poder de indicar alguém direto para o banquinha da roça. Uma das motivações para escolher a modelo, foi que que formação da última roça, ela bateu boca com Biel, que é o amigo de Juliano na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquete A Fazenda 12: Live do fazendeiro no TikTok

Através da rede social TikTok ‘A Fazenda 12’, o fazendeiro da semana, Juliano Ceglia, pôde revelar quem é o pior peão em A Fazenda. Ele respondeu: “Pra mim é a Raissa. Sem sombra de dúvida, uma pessoa que quebra tudo, quebra a casa, eu fiquei extremamente incomodado com ela quebrar porta, quebrar tudo.”

Quer ver o fogo no feno que rolou com Juliano na #LiveDoFazendeiro? É só baixar o TikTok, seguir @AFazendaRecord e ficar ligado nos conteúdos exclusivos de #AFazenda12🤠 Se quiser ver mais, assine o @SigaPlayPlus Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s 🤩 pic.twitter.com/eleZXKmVjq — A Fazenda (@afazendarecord) October 23, 2020

“Isso é um desrespeito, aposto que na casa dela, ela não quebra, e fica dando aquele ataque, todo mundo tem que segurar ela, e passar a mão na cabeça. Eu já tentei, já perdoei, mas ela continua fazendo essas coisa, enfim, pra mim ela é a pior peoa, seguida Jojo, que é muito difícil de conviver aqui”, finalizou.

Você pode votar na Enquete A Fazenda 12 até o programa ao vivo da Record TV. Na próxima terça-feira (27), às 22h30, logo depois da novela ‘Jesus’.