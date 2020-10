Mariano está com uma lista considerável de possíveis indicados à roça para a próxima formação em A Fazenda 12. Isso porque, só nas últimas 24 horas de confinamento, o intérprete de Camaro amarelo ganhou duas novas inimizades no reality show rural da Record. Mas, afinal, quem será o indicado de Mariano à roça? Vote na enquete de A Fazenda 2020:

Enquete A Fazenda 12: quem será o indicado de Mariano à roça? Biel

Luiza Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Além de Luiza Ambiel, que lidera a lista de rivalidade, Mariano incluiu Biel e Victória Villarim entre suas possíveis indicações à berlinda como fazendeiro de A Fazenda 12. Na madrugada desta sexta-feira (16), por exemplo, a bailarina e a ex-Banheira do Gugu fizeram fofoca com o seu nome para Biel no quarto principal da sede de A Fazenda 2012.

As peoas deixaram o intérprete de Química informado de que Mariano e Jakelyne Oliveira o criticaram enquanto ele estava no campo de eliminação. “Falou na cidade dele você ia apanhar de pau mole. Que você é moleque, não tem humildade”, contou Luiza, sendo confirmada por Victória.

Mariano descobre fofoca de Luiza e Biel

Na tarde de hoje em A Fazenda 12, Mariano teve a confirmação de que Victória e Luiza Ambiel fofocaram dele e Jakelyne para Biel. O peão não economizou nas críticas. “Deixa, para mim, foi bom. Porque, assim, eu já esperava que ela tivesse esse tipo de comportamento, até pelas pessoas que saíram, que falaram e tal, e só fez comprovar para mim, então tá tudo bem. Tá errado, esse é o jeito dela, se é o jeito dela de fazer justiça, deixa ela”, disse o cantor em A Fazenda 12.

Mariano deixou claro que não descarta colocar Luiza Ambiel na próxima roça que será formada na terça-feira (20) em A Fazenda 12. A peoa, inclusive, se mostrou ciente de que pode ser a escolha do rival. Em conversa com Villarim na casa, a ex-Banheira do Gugu temeu ser o voto de minerva do fazendeiro de A Fazenda 12.

Medo da roça em A Fazenda 12

“Ai, Vi, eu vou ser metralhada ou pela casa ou pelo fazendeiro [de A Fazenda 12], entendeu? Eu vou ser. E eu não sei como o povo está me entendendo lá fora, não sei”, disse Luiza. A modelo, no entanto, não se arrepende de ter contato para Biel que Mariano e Jakelyne estavam falando mal dele em sua ausência em A Fazenda 12.

“Todo mundo quer mostrar uma coisa legal, uma coisa bacana, todo mundo aqui tem teto de vidro, todo mundo já teve um problema, sabe? Não! Aí batendo forte, coisa séria, coisa grave… Não, não concordo. Faria e faria de novo. Não me arrependo. Falei e falo mesmo. Ele não me tirou da prova do fazendeiro de [A Fazenda 12], voltei fazendeira, consegui ficar mais 15 dias, consegui ficar sem voto, consegui não ir para a votação. Poxa, como você não se apega na pessoa? Eu vejo o complô aqui dentro para tirar o garoto. O que é isso? Tudo bem, é jogo né, mas joga honesto. Não tem que ficar jogando em imagem”, disse ela em A Fazenda 12.

Apesar de ter a certeza de que fez a coisa certa ao contar para Biel sobre crítica dos rivais, Luiza teme uma roça em A Fazenda 12 com Jojo e o peão. “Se estiver mostrando o que está realmente acontecendo — que eu acredito, eu confio na edição — beleza. Mas se não, e dependendo com quem eu for também… Imagina, me joga, dependendo, me joga Biel e Jojo. Eu vou rodar, amiga, é fato”, completou ainda em A Fazenda 12.