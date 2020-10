Enquete A Fazenda 12: quem tem o maior fandon do reality?

Há uma guerra não anunciada no reino do Twitter. Subindo hashtags, criando mutirões e, é claro, espalhando suas bandeiras em território neutro. Vote na enquete de A Fazenda 12 e mostre quem é seu favorito.

Há uma guerra não anunciada no reino do Twitter. Subindo hashtags, criando mutirões e, é claro, espalhando suas bandeiras em território neutro. São os fandoms de “A Fazenda”, que dão conta da disputa fora do reality. Mas afinal, de quem é a maior torcida? Vote na enquete de A Fazenda 12 e mostre quem é seu favorito.

Enquete A Fazenda 12: quem tem o maior fandon?

Biel

Mirella

Raissa

Mariano

Jakelyne

Tays

Lipe Ribeiro

Stéfani

Victória Villarin

Luiza Ambiel

Mateus Carrieri

Juliano Ceglia

Lucas Maciel

Lidi Lisboa Ver resultados

Fandoms são as torcidas organizadas em tempos de internet. Nas redes sociais, cada uma tomou como símbolo um ícone para identificar seu ídolo maior, colocado ao lado do nome dos usuários em seus perfis no Twitter. Aos seguidores de Jojo, uma explosão; aos de Biel, uma fênix; já Raissa é um coelho, e Mirella um raio; entre outros.

Mas nem tudo são emoticons. Para manter seus líderes na disputa por R$ 1,5 milhão, muita mobilização é necessária. A tática mais conhecida são os mutirões de votos, em dias de paredão. Normalmente, a cerimônia é realizada pelo perfil oficial do candidato, que anuncia o horário de início da movimentação. Por uma hora, todos os seguidores devem estar focados unicamente em votar no site oficial da Record.

Jojo Toddynho – Enquete A Fazenda 12

A intérprete do hit “Que Tiro Foi Esse?”, é a principal aposta da produção para o programa. A funkeira ficou famosa após estrelar com Anitta o clipe “Vai Malandra” em 2017. Logo depois, ela começou a fazer sucesso nas redes socais e conquistou o humor de famosos, como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Simone e Simaria. Mas, foi no clipe que ela ficou realmente conhecida pelo público.

Biel

Ele é um dos participantes mais conhecido pelo público. O cantor ganhou fama negativa em 2016, depois que foi acusado de assediar uma jornalista durante uma entrevista. De lá pra cá, ele já foi classificado como ‘boy lixo’ e como ‘cancelado’. Sua participação no reality, no entanto, está sendo bastante repercutida aqui fora.

Victória Villarim – Enquete A Fazenda 12

A modelo, de 28 anos, é paulista, bailarina e influenciadora digital. Ela também ficou conhecida por ser ex-noiva do cantor Eduardo Costa.

Mariano

Intérprete do hit “Camaro amarelo”, o sertanejo faz dupla com Munhoz e tem mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram.

MC Mirella

A funkeira de apenas 22 anos e mais de 19 milhões de seguidores no Instagram. Seguindo os passos de Jojo Todynho, ela acabou de emplacar mais um hit, mesmo estando confinada.

Lucas Selfie – Enquete A Fazenda 12

Lucas Maciel ficou conhecido como Lucas Selfie por conta de seu quadro no extinto Pânico. O apresentador se aproximava de pessoas na rua e fingia tirar uma selfie.

Stéfani Bays

Conhecida por participar do De férias com o ex, Stefáni ficou famosa após uma das confusões mais polêmicas do reality show da MTV, a maquiadora foi agredida por Pedro Calderari, que foi expulso do programa.

Lipe Ribeiro

Empresário e influenciador digital, o carioca de 28 anos causou polêmicas no reality ‘De Férias Com O Ex’.

Jakelyne Oliveira

Mato-grossense e modelo. é também a Miss Brasil 2013. Fãs, compararam a semelhança da Miss com a atriz Bruna Marquezine e a ex-BBB Manu Gavassi. A internet também viu semelhanças com a atriz Agatha Moreira.

Tays Reis – Enquete A Fazenda 12

A peoa também está na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality da Record TV. A cantora ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’ se tornar um hit nacional. No Carnaval de 2016, surpreendentemente, foi eleita a música da festa. O sucesso projetou Tays para todo o país.

Raissa Barbosa

Raissa vem sendo citado desde o primeiro dia de A Fazenda 2020. A modelo ficou conhecida como “a amante do meu ex” no Twitter no primeiro dia de reality quando MC Mirella disse que não queria cumprimentá-la por ter tido uma caso com seu ex-namorado. Pouco depois, a influenciadora se envolveu em mais barraco, pois foi a mais votada na primeira roça da edição. Raissa se irritou e jogou água na direção de alguns peões.

Mateus Carrieri

Mateus já é experiente no mundo da televisão, com 7 anos de idade, o ator apareceu em um programa de Silvio Santos, como jurado infantil do quadro Boa Noite Cinderela. Também participou de novelas na TV Tupi e SBT. O paulista também foi integrante da primeira edição do reality A Casa dos Artistas.

Luiza Ambiel -Enquete A Fazenda 12

A atriz e jornalista Luiza Ambiel, de 48 anos, ficou famosa como “Musa da Banheira do Gugu”. Com um micro biquíni, ela tentava impedir que os artistas pontuassem caçando sabonetes mergulhados na banheira.

Juliano Ceglia

O paulista é jornalista esportivo e tem 42 dois anos.

Lidi Lisboa

A atriz foi protagonista da novela ‘Jezabel’, da Record TV, e já fez mais de 15 trabalhos na televisão. Ao todo, já somam 17 anos de carreira.