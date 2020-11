Enquete A Fazenda 12: quem você gostaria de ver voltando para o reality?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na noite de ontem, sexta-feira (20), Marcos Mion fez um questionamento no Twitter. O apresentador do reality show rural perguntou o ex-participante que os fãs do programa gostariam de ver voltando para o reality em uma possível repescagem. Mion deu quatro opções de voto na enquete que criou na rede social: JP Gadelha, Lucas Cartolouco, Luiza Ambiel e Carol Narizinho. Quem você gostaria de ver voltando em uma repescagem? Vote na enquete A Fazenda 12 e conte pra gente!

JP Gadelha

O ex-The Circle não teve muito espaço no reality show rural e foi eliminado logo na segunda berlinda do programa. O baiano é bombeiro e perdeu a disputa pela permanência no reality em um embate contra Luiza e Lidi Lisboa. Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI se você gostaria de ver JP de volta ao reality.

Lucas Cartolouco

O jornalista esportivo foi eliminado na quarta roça da temporada. Lucas Cartolouco causou enquanto estava no programa. Fez aliança com Biel e Juliano Ceglia, cogitou um romance com Luiza e gerou polêmica ao puxar a atriz para a roça. O ex-peão perdeu a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão em uma roça ao lado de Biel e Jojo Todynho. Vote na enquete A Fazenda 12.

Luiza Ambiel – Enquete A Fazenda 12

Uma das peoas que mais causou na edição, Luiza Ambiel arranjou diversas confusões no reality e brigou dentro e fora do programa. A atriz chegou até mesmo a discutir no programa Hora do Faro. A fúria da ex-participante quando Lidi e Tays cantaram uma música do Raça Negra, marcou a edição.

Carol Narizinho

A ex-Panicat foi a quinta peoa a se despedir do programa. A ex-participante se envolveu em uma grande confusão com Raissa no confinamento e deixou o reality em uma roça disputada contra Biel e Tays Reis. Vote na enquete A Fazenda 12.