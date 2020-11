Quem deve sentar nos banquinhos de roceiro nesta semana do reality show rural? A oitava formação de berlinda será realizada amanhã no programa ao vivo de terça-feira (3). Vote na enquete A Fazenda 12 e conte para o Jornal DCI quem você quer ver na roça.

Enquete A Fazenda 12 – Quem é o fazendeiro da semana?

Enquete A Fazenda 12: quem você quer ver na roça da semana? Mirella (31%, 71 Votos)

Stéfani (18%, 41 Votos)

Biel (11%, 26 Votos)

Lidi (8%, 19 Votos)

Juliano (8%, 18 Votos)

Raissa (6%, 14 Votos)

Mariano (5%, 12 Votos)

Jojo (4%, 9 Votos)

Raissa (3%, 7 Votos)

Mateus (3%, 6 Votos)

Lipe (2%, 4 Votos)

Lucas (1%, 2 Votos) Total de Participantes:: 229

Carregando ... Carregando ...

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Depois de vencer a mesma prova duas vezes, Jakelyne virou a ‘chefona’ da semana. A peoa venceu a Prova do Fazendeiro na quarta-feira (28), no entanto, por conta de um erro da produção na contagem de votos, a disputa foi cancelada e precisou ser realizada novamente na noite de quinta-feira (29). A miss teve sorte e conseguiu novamente o chapéu. Lipe e Tays foram para roça ao lado de Victória, que acabou eliminada. Vote na enquete A Fazenda 12.

Durante a festa ‘memes’, na madrugada de sábado (31), a fazendeira da semana se reconciliou com Biel e disse que não colocará o affair da amiga Tays na roça, pois a cantora baiana pediu que Jakelyne não prejudicasse o funkeiro. Quem será que será o indicado da fazendeira? Quem você quer ver na berlinda? Vote na enquete A Fazenda 12.

A Jake treinou o dia inteiro pra soltar uma frase de efeito dela e impactar as pessoas caso fosse fazendeira e a metralhadora empurrou ela é gritou JAKELINE KKKKKKKKKKKKKKKKKKK #AFazenda12 pic.twitter.com/pADEgv9ktT — PEDRAO (@Itspedrito) October 29, 2020

Jake volta extremamente emocionada para a sede: "O Lipe me deu a prova" 🤠 Corre para votar no https://t.co/BI6BWxc5pH e salvar o seu peão favorito! A eliminação acontece hoje mesmo, ao fim do programa! Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/LT3xFSguIj — A Fazenda (@afazendarecord) October 30, 2020

Quem é o dono do lampião do poder esta semana?

Lucas Maciel derrotou Jojo Todynho e Lidi Lisboa na Prova de Fogo desta semana, habitualmente realizada nos domingos e exibida no programa ao vivo de segunda-feira. Durante a formação de roça, o peão poderá escolher entre a chama vermelha e verde e dará a chama que não quiser para um colega de confinamento. Como as chamas são imprevisíveis, essa ato pode ajudar ou prejudicar alguém. Vote na enquete A Fazenda 12 e diga quem você quer na roça.

Se Lucas escolher ficar com a chama vermelha, ele poderá ficar imune e ainda irá escolher quem sentará no terceiro banquinho de roceiro da semana. O poder da chama verde é revelado apenas durante a votação no programa ao vivo de terça-feira.

Temos um vencedor da #ProvaDeFogo, meus amigos 🔥 Lucas é mais uma vez o guardião do Lampião do Poder 🤠 Veja a chegada do peão 👇 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/q4889Q5B2x — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 1, 2020

Quem foi para a baia?

Por serem perdedoras da Prova de Fogo, Lidi e Jojo automaticamente foram para a baia. Cada uma precisou escolher um participante para ir junto, Jojo levou Stéfani e Lidi escolheu Mateus. Vote na enquete A Fazenda 12.

Essa enquete mede exclusivamente a preferência dos leitores do DCI, portanto, ela não tem valor de amostragem científica e também não interfere no andamento de A Fazenda 12.