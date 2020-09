Enquete A Fazenda 12: Rodrigo, Raissa, Biel ou Juliano, quem deve sair?

A Fazenda 12 sob comando de Marcos Mion está fogo no feno e é pura emoção, vem ver. Após votação na terça (29), Rodrigo Moraes, Raissa Barbosa, Biel e Juliano Ceglia estão na berlinda da semana, e agora é com o público: quem você quer fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Qual foi o voto da fazendeira? A fazendeira da vez Carol Narizinho, escolheu mandar o peão Rodrigo Moraes direto para a roça. Como esperado, na justificativa, a peoa relembrou o voto trocado e o discurso de ‘sangue nos ollhos’. Sendo assim, a peoa foi o primeiro escolhido para ir para a berlinda da semana em A Fazenda 12. Quem votou em quem na roça em A Fazenda 12?

Na dinâmica do “Resta Um”, quem se deu mal foi o Lucas Cartoloouco. A decisão ficou nas mãos de Lipe, que salvou Lidi Lisboa. No entanto, o jogo virou. Ou seja, com o poder da Chama Verde, o dono do Lampião, tirou Cartolouco da roça e indicou no lugar dele, o participante Juliano Ceglia. Com isso, a terceira roça está formada. Mas, você pode votar na Enquete A Fazenda 12 e escolher o participante que quer eliminar do jogo.

UAU!!! Lipe Ribeiro abre o Poder da Chama Verde e tira Cartolouco da Roça… No lugar ele indicou Juliano e a #RoçaAFazenda está formada!!! 🔥🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/XGSWPkpBdI — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2020

Quem irá disputar a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 12?

Contudo, Juliano tinha em mãos o poder de decidiu vetar alguém da Prova do Fazendeiro. Com isso, ele escolheu Raissa Barbosa . Ou seja, ela vai direto para o caminho da roça, sem chance de tentar se livrar da berlinda.

No programa de quarta-feira (30), os roceiros Rodrigo Moraes, Biel e Juliano Ceglia irão participar da Prova do fazendeiro, que de fato, irá salvar um peão da berlinda. A eliminação ocorrerá na quinta-feira (1) a partir das 22h30. Ou seja, você tem mais dois dias para votar na Enquete A Fazenda 12.