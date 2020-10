Enquete A Fazenda 12: Victória, Lipe Ribeiro ou Tays, quem deve ficar?

Jakelyne Oliveira venceu a Prova do Fazendeiro no reality A Fazenda 2020 e está fora da 7ª roça que acontece nesta quinta-feira (29). A Miss Brasil 2013 superou os roceiros Lipe e Tays na prova e ainda garantiu a permanência por mais uma semana no jogo. Com isso, Lipe Ribeiro, Tays Reis e Victória Villarim disputam a permanência no programa. Escolha quem deve ficar e vote na Enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: Como foi a Prova do Fazendeiro?

A prova do fazendeiro desta noite foi exigiu dos participantes muita sorte e estratégia. Conforme Tays, Jakelyne e Lipe Ribeiro observavam a estrutura montada, a apresentador Marcos Mion explicou: “ Primeiro, o peão arrisca a sorte soltando a bola no braço mecânico para descobrir qual comando irá atirar. Depois ele joga a bola na rampa, pra tentar acertar uma das caçambas e pontuar. Ou seja, quem conseguir mais pontos no final das rodadas, vence a prova e se torna o novo fazendeiro da semana.” Na penúltima rodada, Tays conquistou 450 pontos, Lipe 300 e Jakelyne 350. Ao final do jogo, Jakelyne Oliveira conseguiu uma jogada genial e conquistou 500 pontos. Ou seja, ela levou a melhor na prova e conquistou o tão sonhado chapéu de fazendeira da semana. Aliás, essa já é a segunda vez que a modelo conquista o título, e ainda ter a chance de indicar alguém direto para a berlinda na próxima formação da roça. No entanto, Lipe, Tays e Victória terão que ter muita sorte e muitos votos para garantir a permanência na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquete A Fazenda 12: Victória pede para ficar

“Boa noite gente, boa noite Brasil, boa noite minha família. Bom, é muito difícil eu está na roça, principalmente quando a gente não tem oportunidade de fazer a prova do fazendeiro. Por esse motivo eu preciso muito de vocês, povo brasileiro, de você aí votando muito pra eu ficar. Eu quero muito ficar. Isso aqui é um sonho meu, realizando um sonho meu, da minha família, da minha mãe principalmente. Então, que seja feita a vontade de Deus e a vontade de vocês. E, quero muito ficar, família muita saudade. Amor, saudade de você, e que tudo dê certo. Obrigada.”

Enquete A Fazenda 12: Lipe pede para ficar

“Boa noite rapaziada de casa, boa noite Brasil, boa noite mãe e pai, Yá. Então, tô aqui, demorou pra chegar. Única coisa que eu quero, é que quem me conhece, sabe o desejo que eu sempre tive de tá aqui. Fui um cara que já errou muito nos outros realitys, mas aprendi muito, me descontruí, me tornando esse cara melhor, que eu tô tentando mostrar pra vocês. Então peço por favor pra ficar, que eu tenho ainda muita coisa pra mostrar, pra chegar no meu objetivo. Tá bom rapaziada, TeamLipe. Amor, te amo, você que lute bebê.”

Enquete A Fazenda 12: Tays pede para ficar

“Boa noite Brasil, é segunda vez que eu tô na roça. Obrigada pela oportunidade de ter voltado da outra. Essa aqui eu meio que caí de paraquedas, mas vocês estão vendo o meu jogo aqui dentro. Eu tô cem por cento eu, coração. Eu tô muito nervosa, peço muito a colaboração de vocês, meus fãs minha família, as pessoas que estão me assistindo sabe da minha verdade”, disse a peoa.

“Eu tô aqui, meu intuito é simplesmente pra ajudar minha família, levar uma vida digna pra eles. Eu não quero fazer vitimismo, como as vezes a gente fala da família parece que a gente tá fazendo vitimismo. Mas quem conhece a minha história sabe das minha lutas. E é isso gente, conto com vocês”, finalizou.