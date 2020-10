Enquete A Fazenda 2020: entre Jojo e Biel, quem você salvaria da roça?

Jojo Todynho e Biel protagonizaram diversos momentos da temporada, os peões brigaram algumas vezes no reality show rural e a cantora não teve medo de votar no funkeiro quando quis. Ambos já foram para a roça e se salvaram, mas quem seria mais forte em uma berlinda dupla? Quem você salvaria? Vote na enquete A Fazenda 2020 e nos conte!

Enquete A Fazenda 2020 – Peões já disputaram roça juntos

Biel e Jojo Todynho já estiveram na mesma roça, em uma berlinda tripla. Os dois tiveram mais votos que Lucas Cartolouco (24,90%), que acabou sendo o eliminado da semana. Vote na enquete A Fazenda 2020.

Biel já esteve em quantas roças?

O funkeiro já participou de três berlindas seguidas do reality show rural. A terceira roça da edição foi a primeira vez em que Biel pisou na berlinda. O peão estava na baia e foi puxado por Raissa, a mais votada da sede, para ocupar o terceiro banquinho de roceiro. Biel, Juliano Ceglia e Rodrigo Moraes competiram pelo chapéu de fazendeiro e o jornalista esportivo levou a melhor. Raissa (41,61%) e Biel (32,73%) foram os mais votados da terceira berlinda e Rodrigo acabou sendo eliminado. Vote na enquete A Fazenda 2020.

Na quarta roça do programa, o cantor novamente disputou por sua permanência no reality, dessa vez ao lado de Jojo Todynho e Lucas Cartolouco. Nesta roça, Biel acabou na berlinda por causa da dinâmica “resta um”, o funkeiro não foi salvo por nenhum colega de confinamento. O peão foi o segundo mais votado da quarta berlinda da edição e acabou se salvando, Cartolouco deixou o programa. Vote na enquete A Fazenda 2020 e diga quem você salvaria: Jojo ou Biel.

Na terceira vez que Biel foi parar na roça, ele disputou com Carol Narizinho (29,51%) e Tays Reis (37,47%), seu affair no programa. O funkeiro foi novamente o segundo mais votado, 33,01% dos votos, e continuou no reality. O peão seria forte o suficiente para derrotar Jojo Todynho em uma berlinda? Vote na enquete A Fazenda 2020.

Veja como Biel foi recebido na sede pelos peões! 🔥#EliminaçãoAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/HzwmpP0VCa — A Fazenda (@afazendarecord) October 2, 2020

Veja a volta de Biel para a sede e como o cantor foi recebido pelos peões! 🔥😶 #EliminaçãoAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/bBMx8i8KUB — A Fazenda (@afazendarecord) October 9, 2020

Jojo foi a mais votada na quarta berlinda do reality

Até agora, Jojo Todynho só foi parar em uma roça do confinamento, porém a peoa mostrou a força de sua torcida. Na disputa contra Biel e Lucas Cartolouco, a quarta da edição, a dona do hit “Que tiro foi esse?” conseguiu ser a mais votada e somou 44,31% dos votos para ficar. Você salvaria a peoa em uma roça dupla contra Biel? Vote na enquete A Fazenda 2020 e conte para o Jornal DCI.

Veja como Jojo Todynho foi recebida na sede pelos peões, após ser salva da #EliminaçãoAFazenda! Juliano Ceglia não pareceu muito feliz com o retorno da funkeira 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/VLsuOVSafQ — A Fazenda (@afazendarecord) October 9, 2020

Enquete A Fazenda 2020: entre Jojo e Biel, quem você salvaria da roça?