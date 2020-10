Enquete A Fazenda 2020: Namoro de Mariano e Jakelyne é fake ou real?

Jakelyne Oliveira e Mariano, o casal formado no reality A Fazenda 2020, já protagonizou uma DR sobre o futuro do relacionamento pós-reality, como também já foi apontado como affair ‘forçado’ pela modelo e ex-peoa Nicole Bahls. No entanto, pelo público e participantes do reality da Record TV, mostrou que pode atender as expectativas de um casal. Mas, cá entre nós, esse romance é mesmo real, ou fake? Vote na Enquete A Fazenda 2020 e deixe seu voto.

Enquete A Fazenda 2020: Quando rolou o primeiro beijo?

Tudo começou durante a festa arco-íris organizada pela equipe do reality A Fazenda 2020. Enquanto Mariano conversa com Stéfani Bays em um puffe, Jakelyne se aproximou do peão e surpreendentemente lhe roubou um beijo. Os participantes presenciaram o momento e comemoraram aos gritos: ‘Eu vi, viu”, brincou a ex-De Férias com o Ex.

Após o feito, os participantes do confinamento rural não esconderam a torcida para um envolvimento entre o sertanejo e a Miss Brasil 2013. Aliás, depois da festa, Jojo Todynho não se limitou ao ser direta com o colega. Em suma, durante uma brincadeira, a cantora o questionou a respeito de suas intenções com Jakelyne.

“Mariano, entre uma bebida e outra, se seus lábios formigassem, você beijaria alguém? Se tivesse um imã e esse imã fosse parar na boca da Jake, seria correspondido?”, quis saber a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’. Jake participava da brincadeira e ficou visivelmente sem graça. Já o cantor Mariano, tentou sair pela tangente. “Eu estou doido, vocês querem me constranger”, argumentou o peão.

Nicole Bahls diz que romance entre os dois foi combinado

Em uma entrevista para o programa Pânico no dia 16 de setembro, a modelo e ex-participante de A Fazenda, Nicole Bahls, afirmou que o romance entre o campo-grandense Mariano e a Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, em A Fazenda 2020, parece uma “armação” feita entre os dois. “Acho que é uma coisa combinada fora da casa, tá muito forçado, não tá natural”, disse ela, que prosseguiu analisando:

“Percebo duas pessoas fazendo a linha romance. Acho que é uma coisa combinada fora da casa, tá muito forçado, não tá natural. Eu acho que eles conversaram antes de entrar na casa. Tem gente que vê a lista dos participantes antes e já combina as coisas”, revelou sobre o romance entre o casal iniciado no reality da Record TV.

Mariano repensa sobre futuro do relacionamento pós-reality

Logo depois que a festa #TBT da madrugada de sábado (10) começou, Mariano e Jakelyne protagonizaram uma DR sobre o futuro do relacionamento após o reality A Fazenda 2020. Após muitos beijos e agitação,o cantor resolveu falar um pouco da sua rotina como cantor sertanejo aqui fora. Ele abordou o fato de que o relacionamento vivido dentro do reality será difícil de ser mantido no mundo real, já que cada um possui agendas e horários de trabalho diferentes, e isso pode ser um problema.

“Nós nos conhecemos aqui dentro, mas você tem sua rotina, sua caminhada, suas prioridades e eu tenho as minhas. Então, a gente tem que esperar sair para ver se essas rotinas se encaixam. Os nossos pensamentos combinam muito, mas os nossos jeitos são diferentes. A gente não sabe se a nossa vida vai se encaixar lá fora. Acho que temos que viver aqui intensos e esperar sair e ver se vai seguir na mesma fluência”, disse o cantor.

“Eu divido a minha vida agora na pandemia entre Campo Grande e São Paulo. Quando voltar ao normal, eu divido a minha vida entre Campo Grande, São Paulo e shows. Você tem noção que provavelmente nunca mais vai ter um final de semana livre. Para fazer uma viagem, vai ter que ser muito bem planejado e durante a semana”, completou.

Resposta de Jakelyne Oliveira em A Fazenda 2020

“Posso te falar duas coisas? Primeiro, eu sou desse mundo e sei muito bem como funciona. Segundo, quando a gente quer, a gente dá um jeito”, disparou. Por fim, Jakelyne quis terminar a DR e foi cantarolar a música que agitava a festa. Em seguida, Mariano disse, cantando: “Como você falou ‘deixa acontecer, naturalmente’.”

Casal no jogo se torna mais forte?

Não é de hoje que se houve o fato, de que casais formados em reality se tornam mais fortes durante o jogo. Afinal, o público é um grande responsável por esse sucesso todo. Ou seja, é bem simples de compreender, quando se formam o casal, as torcidas começam a se unir e assim, mais forte os dois ficam no jogo.

Casal perfeito?

Em conversa com Mariano nesta segunda (12), Jojo Todynho disse: “parece que vocês querem ser o casal perfeito.”

https://www.youtube.com/watch?v=mRC47cQNJ6g&feature=emb_logo