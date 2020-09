Enquete A Fazenda 2020: parcial aponta Mariano na berlinda

O jornal DCI já está por dentro de tudo que se passa no reality da Record TV. Segundo a Enquete A Fazenda 2020, o fazendeiro da vez, Rodrigão, deve indicar para a roça o sertanejo Mariano (da dupla com Munhoz).

A Fazenda 2020 consagrou Rodrigo Moraes, o Rodrigão, como novo fazendeiro da vez. Ele venceu a prova realizada na última quarta-feira (16) e agora tem todo poder em mãos. Aliás, o novo poderoso da semana já começou a elaborar sua lista de motivos para colocar um concorrente na próxima Roça.

Acompanhe a enquete aqui.

Quem Rodrigão deve indicar em A Fazenda 2020?

De acordo com o resultado parcial da Enquete A Fazenda 2020, o escolhido será o cantor Mariano (da dupla com Munhoz). Confere abaixo o resultado completo do percentual de votos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Qual foi o resultado da Enquete A Fazenda 2020?

De acordo com o resultado parcial da Enquete A Fazenda 2020 realizada pelo Jornal DCI, com (53%) dos votos, o indicado pelo fazendeiro Rodrigo será o cantor Mariano. Em segundo lugar está Raissa Barbosa (32%), e a menos votada foi Tays Reis (15%). No entanto, o jogo muda a todo minuto, ou seja, tudo pode acontecer.

Por que o indicado pode ser o Mariano?

Eita! Mariano votou em Rodrigo para #RoçaAFazenda porque afirmou que gosta de silêncio e o peão canta o tempo todo! 😬😂 Assine o @SigaPlayPlus e fique por dentro de tudo o que acontece em #AFazenda12. Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/qDk11673Vm — A Fazenda (@afazendarecord) September 16, 2020

O cantor votou em Rodrigo na formação da primeira roça do reality, com a justificativa de que ele o incomoda ao cantarolar pela casa. O sertanejo frisou que se continuar assim, os dois poderão ter um embate direto, já que é uma coisa que o deixa irritado, de acordo com ele. Com isso, o resultado parcial da Enquete A Fazenda 2020 mostra o peão sendo o mais indicado para berlinda.

A resposta de Rodrigão durante a live do fazendeiro para o aplicativo TikTok.

Quem o Rodrigão tiraria do jogo? Cata a resposta do peão! 🔥 A #LiveDoFazendeiro é um conteúdo exclusivo TikTok e acontece toda quarta-feira, logo após a #ProvaDoFazendeiro, no nosso perfil @AFazendaRecord. Baixe o aplicativo e tenha acesso a conteúdos exclusivos! #AFazenda12 pic.twitter.com/3VRi9auSuN — A Fazenda (@afazendarecord) September 22, 2020

Quem venceu A Prova de Fogo em A Fazenda 2020?

A segunda Prova de Fogo do reality show A Fazenda 2020, foi realizada no último domingo (20). Desta vez, quem levou a melhor na competição, foi o modelo Juliano Ceglia. Ele venceu a disputa e terá em mãos um poder importante durante a próxima votação para formação da Roça.

Após um sorteio, os participantes fizeram a atividade exibida apenas parcialmente pelo PlayPlus. No entanto, os perdedores da disputa foram direto para baia. São eles: Lucas Selfie e Mateus Carrieri. Para acompanharem, eles puxaram as peoas Lidi Lisboa e Raissa Barbosa.

Como foi a segunda disputa pelo Lampião?

O objetivo da prova é montar uma torre com os pé. Cada peão terá que desligar em uma tábua de madeira sobre os trilhos. Depois, é só sentar em um banquinho e mostar, usando apenas os pé. O primeiro que fizer a torre corretamente, e tocar o sino com os pés, vence a disputa.