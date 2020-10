Enquete A Fazenda 2020: parcial indica 3º eliminado do programa

Rodrigo foi a indicação da então fazendeira de A Fazenda 2020 , Carol Narizinho . Raissa foi a mais votada da casa, com um total de 6 votos, a modelo quase ficou empatada com Tays Reis , o que resultaria em uma decisão final por parte da fazendeira, mas acabou recebendo mais um voto, de Jakelyne Oliveira , e foi para a roça. Biel, que estava na baia e não podia ser votado, foi puxado por Raissa.

Quem votou em quem?

As chamas do lampião da Prova de fogo da semana de A Fazenda 2020, vencida por Lipe Ribeiro, causaram grandes momentos na formação de roça. Devido o poder da chama vermelha, Lucas Cartolouco e Luiza Ambiel tiveram a oportunidade de votar duas vezes. Também por causa da chama vermelha, Lucas Maciel e Lipe Ribeiro não votaram em ninguém.

Já por conta do poder da chama verde, Lipe teve a oportunidade de trocar qualquer roceiro por um dos participantes que não estavam na berlinda. O ex-De férias com o ex escolheu colocar Juliano no lugar de Lucas Cartolouco, porém o jornalista esportivo escapou da berlinda após vencer a Prova do Fazendeiro.