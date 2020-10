Enquete A Fazenda 2020: parcial indica 4º eliminado do reality

O resultado da quarta berlinda de A Fazenda 2020 sairá no programa ao vivo desta quinta-feira (8). Jojo Todynho, Biel e Lucas Cartolouco são os roceiros da semana, confira o peão que mais corre perigo de se despedir do programa segundo a parcial da enquete do Jornal DCI.

Enquete A Fazenda 2020 – Parcial

De acordo com o resultado parcial da enquete do Jornal DCI, Biel é o peão com mais chances de deixar o programa. O funkeiro está disparado na frente dos colegas de confinamento, com o total de 43%. Em seguida vem Jojo Todynho com 22% dos votos e por último Lucas Cartolouco, que soma 14% e segundo a opinião do público que votou na enquete, é o peão com menos chances de se despedir de A Fazenda 2020.

Quem escapou da roça?

Na noite de ontem, quarta-feira (7), foi realizada a Prova do Fazendeiro. Como costume no programa, a disputa é realizada entre os participantes que estão na berlinda da semana, dando chance para alguém escapar da roça. Luiza Ambiel venceu Biel e Lucas Cartolouco, garantindo o chapéu que recebeu das mãos do então fazendeiro, Juliano. Jojo não pôde participar da prova, pois foi vetada por Biel durante a quarta formação de roça de A Fazenda 2020.

A disputa consistia em responder algumas perguntas feitas pelo apresentador Marcos Mion, escolhendo o nome de um dos roceiros, porém o que cada um devia acertar, era a resposta mais escolhida pelos peões da sede. Por exemplo, Mion perguntou: ‘Quem é o peão mais desleal?’. Os participantes de A Fazenda 2020 respondiam e então Luiza, Biel e Cartolouco precisavam acertar qual foi o nome mais citado na sede.

Confira a reação dos peões ao verem que Luiza Ambiel é a nova Fazendeira! 🤠 #ProvaDoFazendeiro 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/fcNzneoJem — A Fazenda (@afazendarecord) October 8, 2020

Como cada peão foi parar na berlinda?

Jojo Todynho foi a indicação do fazendeiro Juliano e foi direto para a roça. Lucas Cartolouco foi o peão mais votado da casa e puxou Luiza para o terceiro banquinho da berlinda, pois a atriz estava na baia. Por último, Biel não foi salvo por nenhum participante de A Fazenda 2020 na dinâmica do “resta um” e acabou como o quarto roceiro.

https://www.youtube.com/watch?v=sN_W_yvkzeg&feature=emb_title