Enquete A Fazenda 2020: parcial indica 6º eliminado do programa

Luiza Ambiel, Mateus Carrieri e MC Mirella disputam pela permanência no reality show rural. Na noite desta quinta-feira (22), um dos participantes dirá tchau ao prêmio de R$ 1,5 milhão e deixará a sede do programa.

Hoje, quinta-feira (22), é o dia que o público de A Fazenda 2020 descobrirá o resultado da berlinda entre Luiza Ambiel, Mateus Carrieri e MC Mirella. A parcial da enquete “Quem deve ficar?” do Jornal DCI já indica o participante com mais chances de sair do programa.

Enquete A Fazenda 2020 – Parcial

Segundo a parcial da enquete do Jornal DCI, Luiza é a peoa que pode deixar o reality show rural na noite de hoje. A atriz tem menos votos que os adversários, somando apenas 20%. No entanto, MC Mirella não está longe do perigo, com 21% dos votos para ficar em A Fazenda 2020, a MC também precisa de sorte.

Já Mateus parece estar fora de perigo, de acordo com a parcial da enquete do Jornal DCI, o ator é o peão que deve ter o maior número de votos na sexta roça de A Fazenda 2020. Por enquanto, Mateus tem a liderança na enquete, com 59% dos votos para ficar.

Quem escapou da roça?

Juliano Ceglia venceu a Prova do Fazendeiro desta semana de A Fazenda 2020 e escapou novamente da berlinda, essa é a segunda vez que o peão ganha o chapéu de fazendeiro. O jornalista esportivo também conseguiu fugir da roça em que estava com Biel, Rodrigo Moraes e Raissa Barbosa, na terceira semana do reality, berlinda que acabou eliminando Rodrigo do jogo.

Como Mirella, Mateus e Luiza foram parar na roça?

Luiza foi a indicação do fazendeiro Mariano. O sertanejo criticou a postura da peoa e a colocou na berlinda. Mirella foi a mais votada da sede, apesar de estar empatada com Jakelyne em 5 votos, a peoa acabou indo para o banquinho de roceira porque não foi salva por Raissa, o que acabou gerando grandes conflitos na casa. Mateus, que estava na baia de A Fazenda 2020, foi puxado por Mirella e se tornou o terceiro roceiro da semana.

