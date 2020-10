Enquete A Fazenda 2020: parcial indica 7º eliminado do reality

Na noite desta quarta-feira (28), durante o programa ao vivo de A Fazenda 2020, na Record TV, foi realizada a Prova do Fazendeiro da semana. Como costume no programa, competem os participantes que estão na berlinda, fazendo com que algum sortudo escapa da noite de eliminação. A grande vencedora da prova foi Jakelyne Oliveira, derrotando Tays, que ficou em segundo lugar na disputa, e Lipe, lanterna do jogo.

A chegada de Jake, nova Fazendeira, na sede de #afazenda! Sem muita emoção de todo mundo… #provadofazendeiro pic.twitter.com/wJYxqEJ19t — LeoDias (@euleodias) October 29, 2020

Como o trio acabou na berlinda de A Fazenda 2020?

Lipe foi o primeiro a ser indicado à roça. Em seguida, Victória sentou no banquinho de roceira pois foi a mais votada da sede, a influenciadora levou 6 votos no total. Victória puxou Jakelyne, que estava na baia. Por último, foi realizada a dinâmica do ‘resta um’, em que Tays não foi salva por nenhum colega de A Fazenda 2020. No entanto, como Victória tinha o poder da chama vermelha em mãos, a ex-noiva de Eduardo Costa tirou a baiana da berlinda e colocou Raissa no lugar. Porém, por conta de uma infração de Biel durante a formação de roça, o poder da chama vermelha foi anulado, tirando assim Raissa da berlinda e colocando Tays novamente na roça da semana.