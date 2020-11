Enquete A Fazenda 2020: parcial indica 8º eliminado do reality

Juliano Ceglia, Mateus Carrieri e Tays Reis são os roceiros da semana na oitava roça de A Fazenda 2020. Quem será eliminado? A berlinda desta quinta-feira terá seu resultado divulgado no programa ao vivo de hoje a noite, na Record TV, e a parcial da enquete do Jornal DCI já tem o nome do peão que está em maior perigo de dizer tchau ao confinamento. Confira:

Enquete A Fazenda 2020 – Parcial

Segundo o resultado parcial da enquete “Quem deve ficar” do Jornal DCI, Tays pode deixar o reality show rural esta noite. A baiana tem 27% dos votos para ficar, número abaixo de seus adversários de berlinda.

De acordo com a parcial, Mateus está fora de perigo. O ator ocupa a liderança da enquete e soma 42% do total de votos, Juliano vem em seguida com 31% dos votos para ficar em A Fazenda 2020.

Quem escapou da roça?

O sortudo da semana que fugiu da berlinda e ainda levou o chapéu de fazendeiro de A Fazenda 2020 foi Biel, que derrotou Mateus e Tays na Prova do Fazendeiro, realizada ontem, quarta-feira (4). O trio competiu pela liderança em uma disputa que exigia mira e agilidade.

Quando retornou à sede de A Fazenda 2020, o funkeiro recebeu o chapéu das mãos da fazendeira Jakelyne. Ao mesmo tempo, os colegas de confinamento do peão recriaram o ‘meme do caixão’, levantando Stéfani Bays, que pode ser alvo de Biel na próxima roça.

Biel volta para a sede para assumir o posto de Fazendeiro e os peões brincam fazendo o meme do "enterro" de Stéfani 😂 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/uroJN3EyIb — A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2020

Quem ficou de fora da Prova do Fazendeiro?

Juliano, indicado pela fazendeira Jakelyne, não participou da disputa pela posição de fazendeiro e foi direto para a roça desta semana de A Fazenda 2020. O jornalista esportivo foi vetado por Tays, quarta roceira da berlinda. No entanto, o peão não ficou bravo com o veto, já que tinha deixado claro que não queria ser fazendeiro pela terceira vez no reality e que seu interesse era “se testar” na roça.