Enquete A Fazenda 2020: parcial indica 9º eliminado do programa

Jojo Todynho, Lucas Maciel ou Raissa Barbosa, quem será que se despedirá de A Fazenda 2020 hoje? Um dos peões dirá tchau ao confinamento na ‘eliminight’ desta quinta-feira (12). A parcial da enquete do Jornal DCI já tem um nome e indica quem está em perigo e pode ser o eliminado de hoje.

Enquete A Fazenda 2020 – Parcial

De acordo com o resultado parcial da enquete “Quem deve ficar?” do Jornal DCI, Raissa pode ser a peoa que vai deixar o programa hoje. A acreana tem apenas 22% dos votos para ficar, o que é abaixo dos adversários de seus de A Fazenda 2020.

Segundo a parcial, Jojo está fora de perigo, a dona do hit “Que tiro foi esse?” tem 50% dos votos para ficar e provavelmente continuará na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Em segundo lugar na enquete está Lucas, affair de Raissa em A Fazenda 2020, com 28%.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Confira a enquete aqui.

Quem escapou da berlinda?

Jakelyne Oliveira, Raissa e Jojo disputaram a Prova do Fazendeiro na noite de ontem, quarta-feira (11). Lucas não pôde participar da disputa pois foi vetado por Jakelyne, que ocupou o banquinho de quarta roceira desta semana de A Fazenda 2020.

A prova foi de resistência e também exigia um grande número de pontos, agilidade e boa memória. O trio precisou se dividir entre três rodas com cores diferentes: verde, roxa e amarela. Quem escolhesse a cor amarela, já começava na vantagem, pois a roda amarela dava 6 pontos para a peoa que estivesse nela. A divisão das cores ficou: Jakelyne na verde, Jojo na roxa e Raissa na amarela. Em seguida, as participantes de A Fazenda 2020 precisavam decorar uma sequência de caixas personalizadas com produtos da marca que patrocinou a prova.

Quando a sequência parava de aparecer, o trio precisava descer da roda e tinha 1 minuto cronometrado para colocar as caixas na ordem correta. Cada caixa na posição certa valia um ponto. No total, a disputa contou com 24 rodadas e deu a vitória para a peoa com mais pontos no fim, que foi Jakelyne, coroada fazendeira pela terceira vez em A Fazenda 2020.

ÚLTIMA rodada da #ProvaDeFogo!!! Quem será que voltará com o chapéu para a sede? 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/ouP92k6nat — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

https://twitter.com/SigaPlayPlus/status/1326756871311667200?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1326756871311667200%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dci.com.br%2Fdci-mais%2Fentretenimento%2Fa-fazenda-2020%2Fenquete-a-fazenda-12-jojo-lucas-selfie-ou-raissa-quem-deve-ficar%2F41932%2F