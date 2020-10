Enquete A Fazenda 2020: parcial já indica quem Juliano colocará na roça

Derrotando Biel e Rodrigo Moraes, que se tornou o terceiro eliminado de A Fazenda 2020, Juliano Ceglia ganhou o chapéu de fazendeiro e durante a semana de seu reinado, uma questão fica no ar: quem o jornalista esportivo indicará para a roça? Confira o resultado parcial da enquete do Jornal DCI:

Juliano terá a chance de colocar alguém direto na roça. Como fazendeiro da semana, o peão será o primeiro a votar na formação da berlinda da semana, que acontecerá na noite desta terça-feira (6).

A parcial da enquete do Jornal DCI aponta que a opinião do público que votou é que Raissa Barbosa (35% dos votos) será a indicada. A modelo teve um grande atrito com Juliano após a terceira formação de roça deA peoa jogou creme hidratante no participante, que enfurecido invadiu o quarto da sede e partiu para cima de Raissa.