Enquete A Fazenda 2020: qual a sua final dos sonhos? Vote!

Os peões fizeram revelações sobre suas finais dos sonhos e agora o Jornal DCI quer saber qual é a sua. Vote na enquete A Fazenda 2020 e nos conte!

Enquete A Fazenda 12: qual a sua final dos sonhos? Raissa

Lidi

Lipe

Tays

Jojo

Biel

Mirella

Lucas

Stéfani

Mariano

Jake

Juliano

Mateus Ver resultados

Enquete A Fazenda 2020 – Peões foram desafiados

Os peões foram desafiados pela plataforma de vídeo, TikTok, patrocinadora do reality show rural. A fazendeira da semana, Jakelyne, leu para os colegas de confinamento: “monte sua final. Nesse desafio vocês devem montar a final dos sonhos, quem vai estar com você lá? Chame os outros dois peões para aparecerem com você no vídeo”.

E sua final dos sonhos, qual é? Vote na enquete A Fazenda 2020.

Quem escolheu quem para sua final dos sonhos?

Os vídeos das finais dos sonhos de Biel, Stéfani, Lipe e Mateus ainda não foram publicadas na conta oficial do reality show rural no TikTok. Vote na enquete A Fazenda 2020.

Raissa e Lucas brigaram

Raissa e Lucas discutiram porque a modelo não se sente prioridade do ex-Pânico no jogo. Durante papo no quarto sobre voto, Raissa disse que sabia que não era a primeira na lista do apresentador da MTV: “isso é claro, você salva seus amigos, depois você me salva”. “Que preguiça”, comentou o peão. O casal começou a bater boca e o ex-Pânico disse que não queria conversar. A discussão continuou e Jojo tentou acabar com a briga: “ah não vai começar”. Vote na enquete A Fazenda 2020.

Mais tarde, a acreana chorou e desabafou com colegas de confinamento: “só falei a verdade”. “Vou conversar com ele”, prometeu Stéfani.

Stéfani e Lucas também discutiram

Apesar de aparecer na final dos sonhos de Lucas, Stéfani também não sente que é prioridade do ex-Pânico. Os dois acabaram discutindo no domingo. Os peões estavam conversando sobre jogo quando o apresentador da MTV disse que ainda tinha o poder do lampião para considerar sobre o rumo da berlinda da semana. Vote na enquete A Fazenda 2020 e nos conte sobre sua final dos sonhos.

“Eu sei bem quem você iria salvar se estivesse com o lampião, com certeza não seria eu. Até porque não sou tua prioridade aqui, não seria eu que você salvaria”, disparou a ex-De férias com o ex, que logo completou: “cansei de ser idiota, estou há dois meses sendo idiota aqui dentro”. “Não te salvei na última roça não né”, ironizou Lucas. “Porque eu tinha te salvado as outras vezes”, respondeu a peoa. “E quantas vocês me salvou antes de eu te salvar? Não penso em você aqui dentro?”, rebateu o participante. Vote na enquete A Fazenda 2020.

“Pode até pensar, mas não com prioridade, você tem outras prioridades aqui antes”, disse Stéfani, completando: “é um direito meu ficar decepcionada”.

Enquete A Fazenda 2020: qual a sua final dos sonhos?

