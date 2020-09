Enquete ‘A Fazenda 2020’: Qual será o primeiro casal no reality?

A Fazenda 2020 mal começou, mas o público já tem feito suas apostas sobre quem irá protagonizar o primeiro romance em frente às câmeras. 20 celebridades estão confinadas em uma casa com o intuito de ganhar o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. Então, quais participantes podem sair com status de relacionamento diferente do que entraram?

Qual será o primeiro casal de A Fazenda 2020? Jojo Todynho e Mariano

Jojo Todynho e Mateus Carrieri

Raissa Barbosa e JP Gadêlha

Jakelyne Oliveira e Mariano

Lucas Maciel e Raissa Barbosa Ver resultados

Prováveis casais em A Fazenda 2020′

No primeiro episódio do programa exibido ao vivo na noite da última terça-feira (8), Jojo Todynho declarou crush por Mariano (dupla com Munhoz). A paixão súbita não parou por aí. Ela se aproximou de Mateus Carrieri. Aliás, a amizade da famosa com o ator é a mais evidente nesses primeiros dias de confinamento.

Outro provável casal que pode pintar em A Fazenda 2020 é a ex-vice Miss Bumbum Raissa Barbosa e o bombeiro gato da Netflix, JP Gadêlha. Ela, inclusive, não tem disfarçado seu interesse e aproximação. No entanto, ele demonstrou apenas educação para com a musa.

Em resumo, reality show no Brasil sem casal é pouco improvável. Eles movimentam uma legião de fãs (das duas torcidas dos envolvidos). Além disso, protagonizaram o desenrolar de diversas tramas do confinamento exibido 24 horas por dia.

Como assistir a fazenda 24h?

Para assistir a temporada do confinamento rural em tempo real (24 horas por dia) é necessário assinar o PlayPlus. A plataforma de streaming da emissora, disponibiliza para o assinante de um pacote que custa R$ 12,90 e da direito a quatro perfis. Na prática, em uma mesma conta, quatro telas poderão sintonizar no pay-per-view de A Fazenda 2020.

De acordo com a Record, o serviço de streaming também vai disponibilizar trechos do reality e as integras da TV. Além disso, o público terá acesso as entrevistas com os eliminados da atração a cada semana de jogo.