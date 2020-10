Enquete A Fazenda 2020: qual peoa deve ser puxada para a roça? Vote!

MC Mirella, Tays Reis, Lidi Lisboa ou Luiza Ambiel está na baia essa semana no reality rural da Record TV. Mas, umas das quatro pode ser puxado para a roça durante a votação desta terça-feira (6) ao vivo. Vote na Enquete A Fazenda 2020 e escolha quem deve ser puxado pelo peão mais votado.

A Fazenda 2020 consagrou Lucas Selfie como o dono do Lampião. Sendo assim, MC Mirella, Tays Reis, Lidi Lisboa ou Luiza Ambiel correm o risco de ir para à roça, na votação desta terça-feira (6). Nesse sentido, a pessoa que for mais votada pela casa, terá o poder de puxar alguém da baia direto para a berlinda. Agora, resta saber quem será. Vote na Enquete A Fazenda 2020 e escolha quem deve ir para a roça.

MC Mirella – A funkeira ainda não esteve em nenhuma roça em A Fazenda 2020. No entanto, pode estar no alvo de alguns peões, agora que está na baia. Durante a disputa pelo 4º Lampião de A Fazenda 2020, Mirella se deu mal e terá que dormir essa semana na baia. Sendo assim, por estratégia, ela e Tays Reis escolhem duas pessoas que já tiveram atrito no jogo.

Lidi Lisboa – A atriz, que já esteve na baia em outra semana, não gostou nada de ser puxada novamente e correr o risco ir para a berlinda. Por estar na baia, Lidi já foi parar na roça depois de ser puxada por Luiza Ambiel, que aliás, essa semana corre o risco.

Luiza Ambiel – Como alvo de quase todas as formações da roça até agora, Luiza corre mais riscos de ir para a berlinda novamente, estando na baia. Entretanto, o jogo pode mudar e o foco desta vez, pode estar em outro peão. Mas, ainda assim é preciso ficar atento no jogo e saber votar no adversário certo.

Tays Reis – A peoa que está vivendo um affair com o cantor Biel em A Fazenda 2020, levou a pior na Prova de Fogo e foi direto para a baia. Ela, que inclusive ficou por um triz de ir para a roça na semana passada, agora, corre mais riscos estando visível para voto. Afinal, a formação da roça desta terça-feira (6), será mais uma noite de emoção e nervos a flor da pele. Quem consegue se safar, já garante mais uma semana no programa.

Você pode votar na Enquete A Fazenda 2020 até o programa ao vivo desta terça (6).

A Fazenda 2020: quem venceu a Prova de Fogo?

Lucas Maciel venceu a Prova de fogo desta semana em A Fazenda 2020. A prova foi realizada e gravada na noite no domingo (4), mas a exibição completa da disputa aconteceu no programa ao vivo desta segunda-feira (5), na Record TV. Sob comando de Marcos Mion, o ex-Pânico levou a melhor contra MC Mirella e Tays Reis.

Lucas foi o vencedor da #ProvaDeFogo após um saldo de 110 pontos e é o novo detentor do Lampião do Poder! 🔥🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/cxk8ODm5Wz — A Fazenda (@afazendarecord) October 6, 2020

O que acontece diariamente no reality? Veja a programação

Segunda-feira é dia de Prova de Fogo. A disputa que define quem ganha o lampião com o poder da chama da semana é exibida (prova gravada)

Terça-feira tem formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira é realizada a Prova do Fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira é dia de eliminação (ao vivo)

Sexta-feira tem convivência dos peões e o começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado acontece a exibição dos principais momentos da festa da semana (gravado)

No Domingo o programa exibe a convivência dos peões de A Fazenda 12 (gravado)