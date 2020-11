Enquete A Fazenda 2020: quem deve escapar da roça e virar fazendeira?

A Prova do Fazendeiro desta semana do reality show rural será apenas com mulheres. Lucas Maciel foi vetado, então a disputa será entre Raissa Barbosa, Jakelyne Oliveira e Jojo Todynho, que se tornaram roceiras na noite desta terça-feira (10), na nona formação de roça da edição. Quem você quer ver escapando da roça e se tornando fazendeira? Vote na enquete A Fazenda 2020 e conte para o Jornal DCI.

Enquete A Fazenda 12: quem deve ser o novo fazendeiro? Jojo

Raissa

Jakelyne Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 2020: quem foi o voto do fazendeiro Biel?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jojo Todynho foi a indicação de Biel como fazendeiro. O peão usou algumas atitudes da peoa e a forma que é tratado pela cantora como justificava do voto. “Por ela também ter vindo do funk, criei uma expectativa. E esse ódio gratuito, esse comportamento dela para comigo acabou me remetendo a um certo tipo de preconceito que vivi no começo da minha carreira. Pelo meu estereótipo, por ter vindo de onde eu vim. Falou que jamais me convidaria para um churrasco na casa dela. Queria ver se fosse da minha parte esse comportamento, se passariam a mão na minha cabeça”, disse o peão. Vote na enquete A Fazenda 2020 e conte quem é a sua favorita na Prova do Fazendeiro.

Biel, como Fazendeiro da semana, manda Jojo Todynho direto para a #RoçaAFazenda 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/sH3SxnZ2hu — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2020

Como Jakelyne e Raissa foram parar na roça?

Jakelyne virou a quarta roceira da semana após Lucas usar o poder da chama vermelha. O peão pôde dar R$ 10 mil para um colega de confinamento e mandar alguem para a roça. O ex-Pânico colocou a miss na berlinda e logo foi vetado da Prova do Fazendeiro pela modelo. Vote na enquete A Fazenda 2020.

Raissa teve azar a acabou na roça por causa de um segundo poder de Biel. O funkeiro venceu uma prova patrocinada na última segunda-feira (9) e acabou ganhando um prêmio decisivo: poder trocar o segundo ou terceiro roceiro da nona formação de roça da temporada. Biel salvou Mateus, que tinha sido o participante com mais votos da casa, e colocou Raissa no segundo banquinho. Vote na enquete A Fazenda 2020.

EITA! Como parte do Poder da Chama Vermelha, Lucas puxa Jake direto para o quarto banquinho da #RoçaAFazenda! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/gFlQzPPZSH — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2020

Como quarta roceira, Jake veta Lucas de fazer a #ProvaDoFazendeiro! Altas emoções na #RoçaAFazenda 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IUxysoAlIx — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2020

UAU! O Poder da AliExpress causou uma reviravolta na #RoçaAFazenda! Olha só 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/dgmiBXg5uk — A Fazenda (@afazendarecord) November 11, 2020

https://twitter.com/afazendarecord/status/1326364361489780737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1326364361489780737%7Ctwgr%5Eshare_1&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dci.com.br%2Fdci-mais%2Fentretenimento%2Fa-fazenda-2020%2Fa-fazenda-12-alfinetadas-meme-e-fogo-no-feno-veja-como-foi-a-formacao-de-roca%2F41418%2F