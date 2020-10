Enquete A Fazenda 2020: Quem deve ser cancelado no reality?

Biel, Raissa Barbosa, Jojo Todynho e Mariano causaram polemica no primeiro mês de reality show. Mas, afinal queremos saber, quem deve ser cancelado no reality? Vote na Enquete A Fazenda 2020 e escolha seu participante

O reality da Reord TV, A Fazenda 2020 completou um mês no ar na última quinta-feira (8). Ao longo dos primeiros trinta dias de confinamento, alguns peões adotaram posturas polêmicas, que causaram e chamaram atenção. Como, por exemplo, combinações de votos, falsas declaração de amizade ou amor, e até surtos. Mas, afinal, quem deve ser cancelado? Vote na Enquete A Fazenda 2020 e faça sua escolha.

Enquete A Fazenda 12: quem deve ser cancelado? Jojo

Biel

Juliano

Luiza

Mariano

Lucas

Mirella

Lidi

Victória

Matheus

Jakelyne

Stéfani

Lipe

Carol

Raissa

Tays Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Primeiramente, na formação de roça de estreia da décima segunda temporada de A Fazenda 2020, Raissa recebeu a maioria dos votos da casa. Ainda no programa ao vivo, a famosa não conseguia se defender, mas tudo mudou de figura quando retornou à sede do reality. A ex-vice Miss Bumbum teve um ataque de fúria e jogou água em Biel. Aliás, os dois já causaram tanto que podem estar na mira da Enquete A Fazenda 2020.

Logo em seguida, Raissa se disse decepcionada com os meninos por votarem nela. “Vocês todos jogaram sujo, vocês todos me metralharam, cara!”, disse. Matheus Carieri, que abriu a votação, tentou se justificar. “Eu estou grudado no Juliano, quase que 24 horas aqui, e eu não sabia em quem ele iria votar. A gente não combinou nada. Você pode ficar chateada, mas a gente não combinou”.

Outro momento marcante de A Fazenda 2020 que deu o que falar foi a discussão entre MC Mirella e Jojo Todynho. As duas discutiram feio após Mirella achar uma surpresa no vaso sanitário e ao invés de dar descarga, gritou para a casa na tentativa de que alguém fosse desempenhar a função. “Se a pessoa entornou o café, você vai passar, reclamar, e não vai pegar o pano pra limpar?”, justificou assim Jojo.

Vote também na Enquete A Fazenda 2020

Mais polêmicas?

Biel também deu o que falar ao longo dos trinta dias de confinamento A Fazenda 2020. O intérprete de Química surpreendentemente fez um comentário polêmico sobre a forma física e beleza de Jojo Todynho ao compará-la a Mirella. Segundo Biel, a cantora de Que Tiro Foi Esse? não atrai os homens.

“Você acha que a Jojo fica feliz em ver a Mirella no palco? Elas são duas cantoras de funk… E a Mirella linda, no palco… A música da Jojo tocou, todo mundo cantou, a da Mirella ninguém cantou. Mas a Mirella brilhou! Ela não precisa ter uma música estourada. Ela brilhou! Tacou a bunda pra cima e pra baixo, os homens todo babando. E a Jojo? Causaria isso [deixar babando] em alguém aqui dentro?”, disse ele, em conversa com alguns peões na casa da árvore em A Fazenda 2020.

No último dia 29 de setembro, Raissa ‘roubou’ o centro das atenções após novamente perder a linha por ter sido votada pela casa. No entanto, Juliano Ceglia deixou os fãs da musa preocupados depois de partir para cima dela no quarto principal da sede. O motivo: Barbosa jogou hidratante no rosto dele. Apesar de a atitude suspeita, o jornalista esportivo frisou que não iria agredir a peoa, pois tem namorada e filhos fora do programa e respeita as mulheres.

A Fazenda 2020

O episódio da discussão entre Raissa e Juliano deu gancho para outro acontecimento marcante de forma negativa. Mariano sugeriu agredir Raissa por ela surtar e jogar creme em Biel, Lucas Strabko (Cartolouco) e Juliano. “Se acontece um negócio desse comigo, não sei se tenho sangue de barata, não. Não sei se aguento segurar. Se alguém jogar um trem na minha cara, vai comer merda pelo resto dos dias que estiver aqui. Eu vou acordar cedo e pegar um balde de bosta pra jogar nela”, disse o intérprete de Camaro amarelo.