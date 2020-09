A Fazenda 2020 terá o seu segundo fazendeiro definido na noite desta quarta-feira (16). Em prova ao vivo na Record TV, Lucas Straboko (Cartolouco), Fernandinho BeatBox e Rodrigo Moraes vão disputar o cargo mais cobiçado do reality show. Sua torcida é para qual peão? Vote na enquete A Fazenda 2020.

Quem conquistar o chapéu de fazendeiro, terá imunidade e se livrará da Roça. Além disso, será o responsável por definir tarefas aos peões e terá que mandar um concorrente para a zona de risco na semana que vem.

Enquete A Fazenda 2020: quem deve ser o 2º fazendeiro?

Quem deve ser o segundo fazendeiro do reality? Cartolouco

Rodrigo

Fernando Beatbox Ver resultados

Como foi a formação da Roça em A Fazenda 2020?

A primeira berlinda de A Fazenda 2020 foi formada na noite de terça-feira (15). Primeiramente, JP Gadêlha, dono do poder da chama, teve um papel importante no jogo. Isso porque, ele entregou a chama verde para Carol Narizinho, que por sua vez foi parar na Baia. O poder indicava que ela trocasse de lugar com um morador da Baia. Victória Villarim foi a escolhida da ex-panicat e se livrou do lugar mais desconfortável da sede de A Fazenda 2020.

Jakelyne Oliveira, fazendeira da semana, deu sequência a formação da Roça. A ex-Miss Brasil indicou Cartolouco e justificou o poder de compreensão do colega de confinamento.

“Foi extremamente difícil chegar nessa conclusão, porque estou tendo um convívio muito bom com todos e por isso eu optei por não votar em mulher. Se eu não tenho um motivo específico, não acho correto criar uma rivalidade votando em uma das meninas. Nós sabemos que isso é um jogo e que temos que votar, mas é impossível não desenvolvermos carinho, afeto e admiração pelas pessoas que estão aqui. Essa pessoa que eu vou votar, eu optei simplesmente porque quando ela foi votada outra vez, ela mostrou muita sabedoria e compreensão que de fato isso é um jogo e que estamos na reta para sermos votados. Vou votar no Lucas Cartolouco”, disse.

A formação, em seguida, contou com o voto de todos os participantes. Raissa Barbosa foi a mais votada com 8 votos.

Veja quem votou em quem em A Fazenda 2020

Mateus Carrieri votou na Raissa Barbosa , o primeiro voto da edição.

votou na , o primeiro voto da edição. MC Mirella votou na Jojo Todynho

votou na Lipe Ribeiro votou na Raissa Barbosa

votou na Luiza Ambiel votou em Juliano Ceglia

votou em Lucas Maciel votou em Biel

votou em Tays votou em Rodrigo

votou em Rodrigo votou em Raissa

votou em Lidi votou no Biel

votou no Jojo Todynho votou na Lidi

votou na JP Gadêlha votou em Biel

votou em Mariano votou no Rodrigo

Raissa votou no Biel

votou no Cartolouco votou na Raissa

votou na Fernando Beatbox votou na Raissa

votou na Stéfani Bays votou no Biel

votou no Juliano Ceglia votou em Raissa

votou em Victória votou em Lidi

Logo após a votação da casa, JP abriu o poder da chama vermelha e teve que anular 1 voto de dois peões. O bombeiro da Netflix tirou um voto de Biel e outro de Rodrigo. Em suma, o cantor ficou com 3 votos e o apresentador com 1.

Segunda parte da formação da Roça

Raissa Barbosa como a mais votada pela casa de A Fazenda 2020 teve que puxar um peão da Baia diretamente para a Roça. A ex-Miss Bumbum escolheu Fernandinho. A última vaga da berlinda foi definida na dinâmica do resta um. Como sendo levado da Baia para a zona de risco, o músico iniciou a dinâmica. Rodrigo Moraes não foi salvo e corre o risco de deixar o programa.