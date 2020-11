Enquete A Fazenda 2020: quem deve ser o próximo eliminado do reality?

A nona eliminação da temporada aconteceu na noite de ontem, quinta-feira (13). Lucas Maciel foi o peão com menos votos da berlinda e acabou perdendo a disputa pela permanência no programa para Jojo Todynho e Raissa Barbosa. Agora que mais um participante deixou o confinamento, dos 11 que ainda sobraram na casa, quem deve ser o próximo eliminado do reality show rural? Vote na enquete A Fazenda 2020 e conte sua opinião para o Jornal DCI.

De brigas a memes, Jojo Todynho tem rendido conteúdo no reality show rural. A peoa é sincera, fala o que pensa e não deixa de se posicionar sobre as atitudes dos colegas. A peoa já foi para duas roças e foi a mais votada em ambas. Vote na enquete A Fazenda 2020 e diga para o Jornal DCI se você acha que a participante deve continuar no jogo ou ser a próxima eliminada.

Amado por uns, odiado por outros, a participação do cantor no reality show rural tem dado o que falar. Vote na enquete A Fazenda 2020.

Mariano – Enquete A Fazenda 2020

O sertanejo faz dupla com Munhoz, juntos eles são donos do hit “Camaro amarelo”. Desde as primeiras semanas de reality o peão engatou um romance com Jakelyne Oliveira.

A funkeira entrou no reality show com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram. No programa a peoa já teve vários aliados diferentes e tem constantemente mudado de grupo. Vote na enquete A Fazenda 12.

Stéfani Bays – Enquete A Fazenda 2020

Stéfani Bays se tornou conhecida no mundo dos realities ao participar do De férias com o ex. No reality da Record TV, a peoa ainda não foi para nenhuma roça.

Lipe causou polêmicas no reality ‘De Férias Com O Ex’ e acabou sendo conhecido como ‘boy lixo’. No entanto, no reality shou rural, o carioca conseguiu dar a volta por cima. O peão acabou mostrando uma conduta que agradou o público, o que trouxe a tão esperada redenção do participante.

Jakelyne Oliveira ficou conhecida ao ganhar o Miss Brasil 2013. A participante já venceu a Prova do Fazendeiro três vezes. Vote na enquete A Fazenda 2020.

A cantora ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’ se tornar um hit nacional e marcar o carnaval de 2016. Hoje a baiana tem carreira solo. No confinamento, Tays engatou um romance com Biel.

Raissa Barbosa – Enquete A Fazenda 2020