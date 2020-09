Enquete A Fazenda 2020: quem deve vencer o reality show?

No dia 8 de setembro, o público de A Fazenda 2020 conheceu os 20 rostos da edição. Vale tudo por R$ 1,5 milhão! Para você, quem deve ser o grande vencedor da temporada? Vote na enquete A Fazenda 2020. A 12ª edição do programa termina em dezembro.

Quem deve ganhar A Fazenda 2020? Jojo Toddynho

Cartolouco

Biel

Mariano

Jakelyne

Luiza Ambiel

Victoria Villarin

Carol Narizinho

MC Mirella

Lucas Maciel

Stéfani Bays

Lipe Ribeiro

Tays Reis

Mateus Carrieri

Rodrigo Moraes

Juliano Ceglia

Lidi Lisboa Ver resultados

Enquete A Fazenda 2020: quem participa do reality?

Um dos nomes mais citados da edição, Jojo Todynho chama atenção. Nas redes sociais, a cantora de 23 anos foi chamada de “rainha de A Fazenda 2020”.

Biel – A Fazenda 2020

Biel é um dos rostos mais conhecidos da edição. Envolvido em polêmicas há alguns anos, sua participação tem dado o que falar desde a estreia de A Fazenda 2020.

Victória foi a primeira participante de A Fazenda 2020 a ter o nome revelado no aplicativo TikTok. Além de modelo, a paulista é dançarina e influenciadora digital. Também ficou conhecida por ser ex-noiva do cantor Eduardo Costa.

Mariano -A Fazenda 2020

Intérprete do hit “Camaro amarelo”, o sertanejo faz dupla com Munhoz e tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Desde o primeiro dia de programa, o cantor chamou a atenção de fãs de A Fazenda 2020 por conta do físico definido.

A funkeira tem 22 anos e mais de 16 milhões de seguidores no Instagram. Já na primeira semana de reality, Mirella se envolveu em uma discussão com Jojo Todynho.

Carol não é estreante no mundo dos realities, a ex-panicat já participou de outro programa de competição da Record TV, o Power Couple Brasil. Após a formação da segunda roça de A Fazenda 2020, a influencer se desentendeu com o apresentador Rodrigo Moraes.

Lucas Maciel ficou conhecido como Lucas Selfie por conta de seu quadro no extinto Pânico. O apresentador se aproximava de pessoas na rua e fingia tirar uma selfie. Em A Fazenda 2020, o peão se aproximou bastante de Biel e Lucas Cartolouco.

Conhecida por participar do De férias com o ex, Stefáni ficou famosa após uma das confusões mais polêmicas do reality show da MTV, a maquiadora foi agredida por Pedro Calderari, que foi expulso do programa. Em A Fazenda 2020, Stéfani já tem rival desde o primeiro dia, já que Lipe Ribeiro, também de De férias com o ex, faz parte do elenco da edição.

Empresário e influenciador digital, o carioca de 28 anos causou polêmicas no reality De férias com o ex e promete fazer o mesmo em A Fazenda 2020.

A modelo ficou famosa ao ganhar o Miss Brasil em 2013 representando o estado de Mato Grosso. Durante uma festa de A Fazenda 2020, a influencer beijou Mariano. O assunto rendeu nas redes sociais.

Tays é cantora e ficou conhecida por ser da banda Vingadora. Sua música “Paredão Metralhadora” se tornou um hit no país.

Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, foi salvo na primeira roça de A Fazenda 2020. O jornalista estava na berlinda ao lado de Raissa Barbosa e Fernandinho BeatBox, mas recebeu 33,4% dos votos e continuou no jogo, Fernandinho não teve a mesma sorte.

Raissa vem sendo citado desde o primeiro dia de A Fazenda 2020. A modelo ficou conhecida como “a amante do meu ex” no Twitter no primeiro dia de reality quando MC Mirella disse que não queria cumprimentá-la por ter tido uma caso com seu ex-namorado. Pouco depois, a influenciadora se envolveu em mais barraco, pois foi a mais votada na primeira roça da edição. Raissa se irritou e jogou água na direção de alguns peões.

Mateus Carrieri – Enquete A Fazenda 2020

Mateus já é experiente no mundo da televisão, com 7 anos de idade, o ator apareceu em um programa de Silvio Santos, como jurado infantil do quadro Boa Noite Cinderela. Também participou de novelas na TV Tupi e SBT. O paulista também foi integrante da primeira edição do reality A Casa dos Artistas.

O apresentador foi o segundo fazendeiro de A Fazenda 2020 e discutiu com Carol Narizinho após a formação da segunda roça da edição.

Luiza Ambiel – A Fazenda 2020

Envolvida em várias tretas de A Fazenda 2020, Luiza é dos nomes mais citados da décima segunda edição do reality show rural. Biel chegou a cogitar deixar o programa caso a atriz retornasse da roça.

O jornalista esportivo tem 42 dois anos, é de São Paulo e foi shippado com Raissa Barbosa em A Fazenda 2020.

Lidi Lisboa – Enquete A Fazenda 2020

Desde a primeira semana de A Fazenda 2020, Lidi tem sido um nome presente no reality show. Já na já na estreia, o público pôde assistir a atriz reclamando da maneira que alguns homens do programa deixaram o estado do banheiro. Após retornar da roça, Lidi também se envolveu em confusão com MC Mirella.