Com quase um mês no ar, o reality show rural já ganhou diversos momentos marcantes. Entre beijos, barracos, punições e surtos, o elenco tem rendido, mas nem todos conseguem se destacar. Quem é planta da edição? Vote na enquete de A Fazenda 2020:

Enquete A Fazenda 2020: quem é a planta da temporada?

Enquete A Fazenda 2020: quem é a planta da edição? Jojo Toddynho

Biel

Victória Villarim

Mariano

MC Mirella

Carol Narizinho

Lucas Maciel

Stéfani Bays

Lipe Ribeiro

Jakelyne Oliveira

Tays Reis

Lucas Strabko (Cartolouco)

Raissa Barbosa

Mateus Carrieri

Luiza Ambiel

Juliano Ceglia

Lidi Lisboa Ver resultados

Foto: ReproduçãoUm nome que fez barulho nas redes sociais quando A Fazenda 2020 anunciou alguns dos participantes antes da data de estreia do reality, Jojo Todynho vem protagonizando memes e barracos no programa.

Biel – A Fazenda 2020

Biel é um dos rostos mais conhecidos da edição. Envolvido em polêmicas dentro e fora do reality show rural, sua participação tem dado o que falar.

Modelo, dançarina e influenciadora digital, a peoa de A Fazenda 2020 foi a primeira participante da edição a ter o nome anunciado pela plataforma de vídeos TikTok.

Mariano -A Fazenda 2020

Intérprete do hit “Camaro amarelo”, o sertanejo faz dupla com Munhoz, tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e engatou um romance com Jakelyne Oliveira no reality show.

A funkeira de 22 anos tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e sem saber passou por um grande susto. O celular da MC, que estava com o assessor, foi roubado e suas informações pessoais, assim como senhas de redes sociais e vídeos íntimos ficaram em risco, porém foi possível bloquear o aparelho antes que algo acontecesse.

Carol não é estreante no mundo dos realities, ex-panicat e influenciadora digital, Carol já participou do Power Couple Brasil, também da Record TV.

Lucas Maciel também é conhecido como Lucas Selfie por conta de seu trabalho no Programa Pânico.

A maquiadora de 25 anos ficou famosa ao participar do reality show De férias com o ex, da MTV, o que a ajudou a se transformar em uma influenciadora digital. A peoa de A Fazenda 2020 já conta com quase 2 milhões de seguidores no Instagram.

Empresário e influenciador digital, o carioca de 28 anos causou polêmicas no reality De férias com o ex, em que ganhou o título de ‘boy lixo’ de alguns internautas.

A modelo ficou famosa ao ganhar o Miss Brasil em 2013 representando o estado de Mato Grosso. No reality show rural tem um affair com o cantor Mariano.

Tays é cantora e ficou conhecida por ser da banda Vingadora. Sua música “Paredão Metralhadora” se tornou um hit no país. Em A Fazenda 2020, a baiana se envolveu com Biel.

Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, foi o primeiro peão a se salvar da primeira roça da edição.

Raissa Barbosa – Enquete A Fazenda 2020

Conhecida por ter um temperamento explosivo, a modelo vem se envolvendo em intrigas desde o começo do reality show.

Mateus já participou de novelas, programas de TV e do reality A Casa dos Artistas.

Luiza Ambiel – A Fazenda 2020

Luiza tem história na TV, a atriz e jornalista de 48 anos ficou famosa como ‘musa da banheira do Gugu’.

Juliano Ceglia – Enquete A Fazenda 2020

O jornalista esportivo tem 42 dois anos e protagonizou momentos de fúria no reality show quando Raissa Barbosa o atacou com creme após uma formação de roça.

A atriz paranaense Lidi Lisboa, de 36 anos, que estreou recentemente como protagonista da novela ‘Jezabel’, da Record TV, é uma das participantes do reality ‘A Fazenda 2020’. Lidi fez mais de 15 trabalhos na televisão, entre uma emissora e outra, e já conta com 17 anos de carreira. A artista pegou todo mundo de surpresa após a confirmação de que estaria na décima segunda edição do reality rural.