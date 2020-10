Jojo Todynho e MC Mirella cortaram relações em A Fazenda 2020 depois que a dona do hit “Que tiro foi esse?” votou na MC na sexta formação de roça. Quem está certa nessa treta? Vote na enquete!

MC Mirella foi a mais votada da sede na formação de roça da noite desta terça-feira (20) e está na sexta berlinda da temporada. A participante ainda pode escapar se tiver a sorte de vencer a Prova do Fazendeiro da semana, mas isso não impediu a MC de ficar aborrecida com a justificativa de voto de Jojo Todynho, que ao votar em Mirella, disse que estava devolvendo o voto que a participante deu na primeira semana de reality. Durante a madrugada, a dupla discutiu sobre o assunto. Quem está certa nessa briga? Vote na enquete A Fazenda 2020.

Enquete A Fazenda 2020: quem está certa na briga entre Jojo e Mirella? Jojo (63%, 5 Votos)

Mirella (38%, 3 Votos) Total de Participantes:: 8

Carregando ...

Enquete A Fazenda 2020 – Entenda como foi a discussão

Mirella falou que não queria mais saber de Jojo Todynho, a peoa ouviu o comentário e rebateu: “pra mim é indiferente amor”. “Pra mim mais ainda”, afirmou a MC. “Quando você estava no seu pior momento, quem estava te ajudando lá também?”, lembrou Mirella. “Amor, só vou te dizer uma coisa, tudo o que acontece aqui é filmado. Aqui não existe grupo, circulo por todos os lados e sei reconhecer cada um”, avaliou Jojo. Vote na enquete A Fazenda 2020.

Antes de a discussão chegar ao fim, Mirella disparou que Jojo Todynho e Raissa Barbosa são suas maiores decepções no reality show rural.

MC Mirella não perdoou

Na manhã desta quarta-feira (21), a MC conversou com Biel sobre o assunto e sem papas na língua, soltou diversas críticas à Jojo Todynho. “Chata pra c*****”, afirmou Mirella. “Chato pra caramba o clima né velho”, avaliou o funkeiro. Vote na enquete A Fazenda 2020.

“Que mulher chata, eu conversando com a Raissa, do nada ela saiu do quarto. Ela ia dormir, o que foi fazer lá? Ela fica cheirando a conversa dos outros, é muito intrometida. Morreu pra mim também”, disparou a peoa. Vote na enquete A Fazenda 2020 e diga de que lado você está nessa briga.

